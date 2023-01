Ordem já avaliou 14 casos suspeitos de má prática e só em dois há "conduta inadequada"

A denúncia de suspeitas de má prática clínica no serviço de Cirurgia Geral do Hospital Fernando da Fonseca, conhecido por Amadora-Sintra, caiu ontem que nem uma bomba no setor da saúde. E, além de já estar a decorrer uma investigação iniciada pela administração do hospital, em conjunto com peritos da Ordem dos Médicos, foram instaurados mais dois processos de inquérito por parte da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) e da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).

Ao mesmo tempo, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, teve de vir reiterar publicamente a confiança nos cuidados prestados pela unidade, dizendo que "a tutela está em contacto com o conselho de administração da unidade, que, no âmbito das suas competências e face à informação recebida, seguiu os procedimentos habituais para este tipo de situação. Nesse sentido, encontram-se a decorrer processos de inquérito nas instâncias próprias, para total esclarecimento dos factos. Como é devido, e em respeito pelas competências e autonomia das entidades envolvidas, a tutela aguardará conclusões para se pronunciar".

A notícia foi avançada pelo semanário Expresso na sua edição de ontem e referia a existência de 22 casos de doentes que terão "morrido" ou ficado "mutilados" devido a erros da equipa de cirurgia geral, tendo 17 dos casos ocorrido no ano passado, até outubro, e outros cinco já em novembro. O bastonário dos médicos considerou, ao DN, que "a situação descrita é muito grave e que, obviamente, merece um esclarecimento total e cabal para se perceber se os factos são ou não verdadeiros", acrescentando que "se o forem, as pessoas envolvidas terão de ser julgadas nos respetivos meios que existem para este tipo de situações, como o Conselho Disciplinar da Região Sul da Ordem dos Médicos, organismos da saúde e tribunais".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Miguel Guimarães disse mesmo que "agora a investigação tem de ser acelerada", porque "o facto de estarmos a discutir a questão publicamente cria ansiedade nos utentes que vão ao hospital e que estão internados no hospital", justificou, salvaguardando que "o facto de haver uma denúncia não quer dizer que os factos relatados sejam verdade".

Denúncia feita por diretor de serviço que foi afastado

O DN confirmou junto de fontes ligadas ao processo que a denúncia foi feita pelo ex-diretor do Serviço de Cirurgia Geral ao conselho de administração do Hospital Fernando da Fonseca em outubro de 2022. Segundo as mesmas fontes, o diretor de serviço foi afastado pela administração em janeiro do ano passado, por "há anos, e independentemente de ser um cirurgião competente, muito bom tecnicamente, desenvolver uma gestão do serviço classificada por alguns de "déspota" e que levou ao afastamento de 22 profissionais qualificados em 10 anos". Durante um longo período, "as pessoas iam saindo do serviço para outras unidades e nunca escreveram nada sobre o que se estava a passar, mas o último grupo de cirurgiões a sair, oito, em 2021, resolveu escrever uma carta à administração e, em janeiro do ano passado, esta afastou o então diretor de serviço, tendo-o substituído por um médico de fora da unidade, para assim tentar sanar os conflitos dentro do serviço", explicaram ao DN. E terá sido depois desta substituição que o ex-diretor, e ao fim de quase 10 meses de ter abandonado o cargo, denunciou a existência de má prática no serviço, com casos ocorridos entre janeiro e outubro.

No entanto, as mesmas fontes reconhecem que o importante é avaliar todas as situações descritas e verificar se houve ou não prevaricação. O DN sabe que das situações já analisadas pela equipa do hospital que está a trabalhar com o perito nomeado pela Ordem dos Médicos só em duas foi detetada o que classificaram como "conduta inadequada", não "má prática". Ou seja, os cirurgiões "não deveriam ter feito, embora o que foi feito não seja condenável", disseram-nos. Em relação aos casos de morte referidos pela notícia do Expresso, as mesmas fontes asseguram que estes "resultaram de doença maligna, cancros em estado terminal. Dois dos doentes foram admitidos com necrose no pâncreas, o que indica logo uma situação com 80% de probabilidades de mortalidade". Portanto, na avaliação feita até agora, em 14 das 18 situações que foram entregues até outubro de 2022 "não há até agora evidência de má prática".

Segundo é referido na denúncia, as suspeitas de má prática "não se centram num médico em particular, mas numa situação sistémica". Na notícia do Expresso é destacado que aos casos denunciados somam-se "muitos outros, embora de gravidade significativamente menor, com doentes "perdidos" no serviço (de cirurgia geral), avaliados por jovens médicos voluntariosos, mas inexperientes, que, embora estejam a dar o seu melhor, pouco ou nada são corrigidos ou orientados".

O jornal descreve mesmo o caso de "um doente com cerca de 60 anos operado ao baço sem ter indicação para a cirurgia programada e que morreu "exsanguinado, com perto de 15 transfusões", logo após a intervenção. Ou outro em que o doente, também com perto de 60 anos, foi operado ao pâncreas por suspeitas de um tumor que não existia. Ou outro ainda de um doente submetido a cirurgia oncológica, que acaba por revelar que não tinha cancro, e de um "doente que fez radioterapia e não tinha tumor".

A administração do hospital, através da reação gravada em vídeo pela diretora clínica, Ana Valverde, veio confirmar ter recebido esta denúncia em outubro e ter implementado de imediato "a abertura de um processo de inquérito para o apuramento dos factos e eventuais responsabilidades". Na mesma gravação, a diretora clínica garante que as averiguações "serão levadas às últimas consequências" e que "se houve erro, não será ignorado".

anamafaldainacio@dn.pt