Ordem dos Médicos chumba nova especialidade de Medicina de Urgência

Numa altura em que os serviços de urgência de vários hospitais do Serviço Nacional de Saúde estão sob grande pressão, devido à falta de recursos humanos, e em que o diretor executivo do SNS assume que a criação da especialidade é um dos objetivos para as mudanças a introduzir, a Assembleia de Representantes da Ordem dos Médicos chumbou esta manhã, depois de discutir e de votar, a criação da nova especialidade de Medicina de Urgência.

Até aqui, a criação da especialidade, que anda a ser discutida há mais de 20 anos, parecia ser consensual. Na semana passada um grupo de médicos, antigos e atuais diretores de serviços de urgência, apelou à criação da especialidade, num manifesto assinado por 56 pessoas, mas, pelos vistos, ainda não foi suficiente.

Segundo apurou o DN, a Assembleia de Representantes da Ordem dos Médicos que reuniu na manhã desta segunda-feira, dia 12, para discutir e votar este tema, chumbou a criação da nova especialidade. Até agora, de entre a classe médica, só a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI) se manifestou contra a criação da especialidade, considerando-a "inoportuna", nas palavras da presidente, Lélita Santos.

"Neste momento, não é oportuno [a criação da nova especialidade] e há outras alterações e medidas estruturais que devem ser tomadas antes de se analisar a necessidade dessa especialidade", referiu à Agência Lusa, acrescentando: "Para já, não concordamos e até nos opomos à criação da nova especialidade. Achamos que primeiro temos de organizar ou reorganizar o Serviço Nacional de Saúde (SNS)", disse a representante da SPMI e médica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra à Agência Lusa.

Recorde-se que em julho deste ano, o bastonário dos médicos, Miguel Guimarães manifestou-se a favor da criação da especialidade, embora reconhecesse que não é esta que vai resolver todos os problemas do SNS. E, na semana passada, o próprio CEO do SNS, Fernando Araújo, também salientou à Lusa que a criação da especialidade de Medicina de Urgência constitui "um eixo fundamental na estratégia delineada" para esta área.

No manifesto, os diretores de serviços de urgência sublinhavam o facto de serem eles a terem dessumir a responsabilidade de coordenação dos serviços e de todas as especialidades, mas com "capacidade interventiva limitada por ausência de equipa própria, gerindo a atividade deste serviço na articulação de escalas e mediação de conflitos entre serviços e departamentos, o que se torna profundamente redutor".

Os signatários deste documento, que envolveu médicos de serviços do SNS mas também de serviços de unidades privadas, lembravam que esta especialidade existe há mais de 50 anos e que está "presente na esmagadora maioria dos países da Europa, nos quais constitui um dos pilares fundamentais dos cuidados médicos".

A presidente da Sociedade de Medicina de Urgência e de Emergência que tem levado a cabo a luta pela criação desta especialidade, Adelina Pereira, já reagiu à decisão da Assembleia de Representantes da Ordem dos Médicos, manifestando-se "desiludida", mas, sublinhou, "não vamos deixar de lutar por este objetivo".

