Operação Marquês: Sócrates entrega resposta fora de prazo, não paga multa e bloqueia recurso do MP

José Sócrates entregou a resposta ao recurso do Ministério Público fora de prazo e ainda não pagou a multa de 255 euros pelo atraso, o que está a bloquear o processo Operação Marquês, avança a SIC.

O ex-primeiro ministro fez chegar o documento ao tribunal apenas na sexta-feira e terá de pagar na multa num prazo máximo de 13 dias, mas ainda não foi enviado para a secretaria o comprovativo do pagamento.

Se tal não acontecer, a resposta do ex-governante ficará pelo caminho.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Depois do pagamento da multa, o recurso do Ministério Público na Operação Marquês será enviado para o Tribunal da Relação de Lisboa para ser distribuído por um juiz, que irá receber em mãos as milhares de páginas do processo.

No âmbito do processo separado da Operação Marquês, cuja decisão instrutória teve lugar em 9 de abril de 2021, a defesa de José Sócrates tem vindo a apresentar sucessivos pedidos de recusa de juízes dos tribunais superiores que não tenham sido sorteados, mas unicamente designados para integrar o respetivo coletivo.

José Sócrates foi acusado no processo Operação Marquês pelo Ministério Público, em 2017, de 31 crimes, designadamente corrupção passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e fraude fiscal, mas na decisão instrutória, em 09 de abril de 2021, o juiz Ivo Rosa decidiu ilibar José Sócrates de 25 dos 31 crimes, pronunciando-o para julgamento por três crimes de branqueamento de capitais e três de falsificação de documentos.