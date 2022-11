Onze crianças sofreram ferimentos ligeiros em despiste de autocarro em Fafe

Onze crianças que viajavam num autocarro escolar em Fafe, no distrito de Braga, sofreram esta quinta-feira ferimentos ligeiros na sequência do despiste da viatura, disse à Lusa o comandante dos bombeiros locais.

Segundo Paulo Ferreira, seis dessas crianças foram transportadas para o hospital de Guimarães, como precaução.

Os bombeiros foram chamados à Escola Básica 2,3 Padre Joaquim Flores, na localidade de Revelhe, onde as crianças já se encontravam.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O comandante contou à Lusa que o autocarro embateu contra um muro, a cerca de cinco quilómetros do estabelecimento de ensino, e que as crianças foram transferidas para outra viatura que as transportou à escola, onde "algumas se começaram a queixar".

Foi lá, assinalou, que os bombeiros e a equipa da viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Fafe prestaram socorro às vítimas, indicando ainda que todas as crianças que seguiam no autocarro foram vistas pelos meios de socorro.

A ocorrência foi registada às 08:40.