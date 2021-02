Ondas de 12 metros, vento de 110 Km/h e muita chuva nos próximos dias

Entre a madrugada de 6 de fevereiro, sábado, e as 18:00 de 10 de fevereiro, quarta-feira, a agitação marítima, com ondulação de Noroeste, será de "altura significativa que poderá atingir os sete metros e uma altura máxima de 12 metros", refere comunicado conjunto divulgado esta sexta-feira.

O vento poderá registar uma intensidade média superior a 70km/h e rajadas superiores a 110km/h, provenientes do quadrante Noroeste, adianta.

A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional "recomendam a toda a comunidade marítima que adote um estado de vigilância permanente no mar e nas zonas costeiras e redobrem os cuidados tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar, devendo também reforçar a amarração das embarcações atracadas e fundeadas".

"À população em geral, relembramos que se encontra em vigor um dever geral de recolhimento domiciliário, pelo que as pessoas devem permanecer em casa, em segurança, não se expondo desnecessariamente ao risco", refere ainda o comunicado.

Muita chuva na próxima semana

Além do vento e da agitação marítima, prepare-se também para a muita chuva esperada na próxima semana. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), "prevê-se uma anomalia positiva, ou seja acima do normal, com valores a variar entre 10 a 90mm para todo o território, em especial nas regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, nomeadamente no Minho e Douro Litoral com valores a variar entre 60 e 90mm. A probabilidade da precipitação total semanal ser superior ao normal situa-se acima de 70%."