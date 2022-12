Oito pessoas acolhidas em centro temporário de Loures devido ao mau tempo

Oito pessoas estão hoje no centro de acolhimento temporário criado pelo município de Loures na sequência do mau tempo, depois de durante a noite as suas casas terem ficado "sem condições de habitabilidade", segundo o presidente da câmara.

Em declarações à Lusa cerca das 08:00, Ricardo Leão referiu que as pessoas que pernoitaram no centro - criado na quinta-feira (dia 08), após uma primeira noite de chuvas fortes e inundações -- tiveram problemas nas suas habitações entre a noite de segunda-feira e a madrugada de hoje, ou seja, o grupo não inclui moradores acolhidos no local durante a semana passada, que entretanto "arranjaram soluções" habitacionais.

Ricardo Leão, eleito pelo PS, afirmou que esta noite "foi pior" em termos de ocorrências motivadas pelas chuvas fortes, com mais zonas afetadas e inundações de maior gravidade na via pública.

"As águas saíam pelas próprias tampas de águas pluviais [instaladas no chão das ruas]", descreveu, acrescentando que já foi possível, entretanto, desobstruir várias estradas que estavam interditadas, mas sublinhando que os cidadãos devem consultar o 'site' do município e as suas páginas nas redes sociais para verem que condicionamentos se mantêm, até porque há previsão de mais chuva.

O município, no distrito de Lisboa, registou também "a queda de terras, taludes e muros de contenção", sobretudo em "zonas mais isoladas, com algumas habitações, umas poucas, com consequências só ao nível da interdição de vias".

Fanhões, Lousa e Unhos foram zonas afetadas por estas derrocadas, além de haver inundações em zonas habitualmente mais sensíveis, como a Baixa de Loures, a Flamenga e a Ponte de Frielas.

Uma idosa foi levada ao hospital, mas "apenas por precaução".

Questionado sobre o trabalho de prevenção que pode ser feito em relação às inundações, Ricardo Leão reiterou que têm sido feitas as devidas reparações nas linhas de água do concelho.

"Com a quantidade de água que caiu, por muita intervenção que tivesse havido nas linhas de água, as inundações ocorreriam sempre", disse, lembrando que os serviços sabem o que é preciso fazer e que a câmara conta com a ajuda do Governo, já anunciada.

Em causa, sublinhou o autarca, estão prejuízos de "muitos milhões de euros" e há ainda que somar os do comércio.

O município anunciou na sua página do Facebook o fecho de mais de uma dezena de escolas e apelou à prudência na circulação, pedindo que sejam evitadas deslocações desnecessárias.

Foram encerradas a saída na Autoestrada 8 para o nó de Frielas, em ambos os sentidos, bem como troços das Estradas Nacionais 115 (entre A-das-Lebres e a rotunda das Oliveiras, em Santo Antão do Tojal), 250 (junto ao nó da A8, em Frielas, e entre o cruzamento de Unhos e Sacavém) e 8 (entre a Flamenga e Loures, e junto à rotunda de intserseção com a EN115).

O município de Loures disponibilizou uma linha para reportar ocorrências (800 966 112) e outra para apoio municipal (800 100 176).