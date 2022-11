Oito escolas distinguidas na 5ª edição da Escola Amiga da Criança

Oito projetos de várias escolas do país voltaram a ser distinguidos com o selo "Escola Amiga da Criança", na quinta edição da iniciativa que destaca "ideias extraordinárias" criadas em ambiente escolar.

Na categoria "Alimentação e Estilo de Vida Saudável", venceu o projeto Brigada da Cantina, da Escola EB2 Aristides de Sousa Mendes (Vila Franca de Xira), enquanto o projeto de Mentorias #EstouContigo, da escola Escola EBI Infante D. Pedro (Penela), foi o vencedor da categoria "Cidadania e Inclusão".

Em Vila Real, dois agrupamentos foram distinguidos em diferentes categorias. Na temática "Digital", o Agrupamento de Escolas Diogo Cão conquistou o selo com o projeto Sala XXI - conhecimento e acessibilidade para todos. ​​​​​​Já a Escola Amiga dos Pais, do Agrupamento de Escolas Morgado Mateus, foi a ideia distinguida na categoria "Envolvimento da Família".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Por sua vez, o Centro Escolar Solum Sul / Escola EB 1 de Solum, de Coimbra, venceu a categoria "Escola em Casa" com o projeto BIBLIOtecLAR, e a iniciativa Educate for a Sustainable Ocean venceu a categoria de "Sustentabilidade", distinguindo o trabalho do Agrupamento de Escolas de Valadares, Agrupamento de Escolas de Pinheiro (Penafiel), Escola EB 2/3 Caniço (Ilha da Madeira) e da Ortaokulu School, na Turquia.

Porém, os grandes vencedores da 5.ª edição da "Escola Amiga da Criança" foram o Jardim Infantil do Centro Social Paroquial Vera-Cruz (Aveiro) com o projeto Rua do Gravito na categoria "Espaço Escolar" e o Podcast de Educação Financeira 3C, na categoria de "Literacias", da Escola Básica da Costa (Santo Tirso).

A "Escola Amiga da Criança" é uma iniciativa conjunta da CONFAP (Confederação Nacional das Associações de Pais), da LeYa e do psicólogo Eduardo Sá.