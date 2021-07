Oito detidos por tráfico de droga em Sintra, Vila Franca de Xira e Lagos

Em comunicado, a GNR refere que o Comando Territorial de Lisboa, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) deteve na segunda-feira oito homens com idades compreendidas entre os 27 e os 55 anos por tráfico de droga, posse ilegal de arma e posse de arma proibida, nos concelhos de Sintra, Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa e Lagos, em Faro.

A GNR adianta que a investigação por tráfico de droga decorria há cerca de 18 meses.

Durante a operação, os militares deram cumprimento a 16 mandados de busca, 11 domiciliárias e cinco em garagens, tendo culminado na detenção dos suspeitos e na apreensão de diverso material.

No âmbito da operação foram apreendidos 30 quilos de haxixe, 287 doses de canábis, 46 doses de cocaína, dois pés de canábis, três viaturas, quatro armas de fogo, sete armas brancas, 118 munições, cinco balanças de precisão, 18 telemóveis e 2.110 euros em numerário.

Esta operação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal do Comando Territorial de Faro, Unidade de Intervenção da GNR e com o apoio da Polícia de Segurança Pública.

Os detidos serão presentes hoje ao Tribunal Judicial de Loures para aplicação de medidas de coação.