O triste final em direto de uma relação com sete anos

SÁBADO

Galamba explicou tudo. Até o que tinha desmentido antes...

João Galamba explicou em conferência de imprensa o que aconteceu no seu ministério com o assessor que tinha sido dispensado. © MIGUEL A. LOPES / LUSA

O Governo não para de surpreender com novas polémicas praticamente todos os dias. A demissão de um assessor do ministro das Infraestruturas e todas as cenas que envolveram esse processo - para quem já perdeu o fio à meada: contou com ameaças de agressões, furtos de computador, bicicleta atirada contra um vidro, ação de um agente do SIS para recuperar o portátil com documentação secreta e o envolvimento da PJ e do Ministério Público - deram uma imagem muito triste e comprovaram que "regular funcionamento das instituições" não é bem uma frase a aplicar por estes dias quando se fala do Governo. Já o ministro envolvido garante que tem todas as "condições para estar no governo". Deixou esta certeza numa conferência de imprensa onde acabou por contradizer o que tinha dito anteriormente sobre uma reunião com a antiga CEO da TAP. Ou seja, reconheceu que nem sempre disse toda a verdade...

DOMINGO

Por falta de munições. Grupo Wagner ameaça deixar Bakmut

Augusto Santos SIlva foi recebido em Kiev pelo presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky. © PRESIDÊNCIA DA UCRÂNIA / LUSA

Após várias intervenções a elogiar a forma como os seus homens estavam a dominar Bakhmut e de garantir que esta cidade ucraniana estava praticamente sob o domínio do grupo Wagner, com a expulsão dos militares do exército da Ucrânia, o líder dos paramilitares que lutam pela Rússia voltou a atacar os governantes do país que o contratou. Yevgeny Prigozhin ameaçou que teria de deixar a cidade pois os seus homens "carecem de munições". Numa entrevista, acusou altos responsáveis militares russos de não lhe cederem o equipamento que necessita para continuar o combate. Frisou mesmo, nessas declarações a um correspondente de guerra pró-russo, que a muito falada contraofensiva ucraniana pode ser "uma tragédia" para a Rússia.

SEGUNDA-FEIRA

1.º de maio. Em dia de exigências, PR lembra trabalhadores

As manifestações do 1.º de Maio têm várias mensagens de protesto contra as políticas governativas. © Paulo Alexandrino/Global Imagens

Aumentos de, no mínimo, 100 euros, "tempo de mobilização e luta". E uma homenagem a "todos os trabalhadores portugueses". No dia reservado no calendário para lembrar os trabalhadores e as suas reivindicações - em Portugal é assinalado desde maio de 1974, mas já existe desde 1 de maio de 1886 -, cumpriu-se a tradição de as duas centrais sindicais nacionais, CGTP e UGT, fazerem as suas manifestações separadas com ideias próximas, mas sem misturas. Dos responsáveis da primeira ouviu-se a exigência de aumentos salariais de 100 euros no mínimo, com retroativos a janeiro. Na segunda intersindical apelou-se à mobilização e à luta por melhores condições. Já o Presidente da República evocou o trabalhador numa cerimónia no Barreiro, "em liberdade".

TERÇA-FEIRA

Costa afronta Marcelo. O que é que Galamba tem?

Primeiro-ministro António Costa entrou não acedeu ao pedido do PR Marcelo Rebelo de Sousa no que foi visto como um "confronto" institucional. © FERNANDO VELUDO/LUSA

A "consciência" do primeiro-ministro António Costa salvou o ministro das Infraestruturas João Galamba de ser remodelado. Depois da confusão de sábado no ministério, das críticas e pedidos de esclarecimento dos vários partidos, das próprias palavras do Presidente da República a pedir a saída de Galamba, e do pedido de demissão do próprio, o líder do Executivo decidiu mantê-lo no cargo. E tudo porque, "em consciência", não podia tomar outra decisão. Costa foi, assim, frontalmente contra um pedido/opinião de Marcelo Rebelo de Sousa, no que foi entendido como o fim da "coligação" de interesse entre os dois". Principalmente porque só terá dado conhecimento da sua decisão a Marcelo por telefone depois de ter saído do Palácio de Belém, onde esteve durante mais de uma hora em reunião com o PR. Uma decisão com que preço?

Entretanto, passou quase despercebido mas o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, foi recebido em Kiev por Volodymyr Zelensky.

QUARTA-FEIRA

Messi e Marcelo. Dramas ou "é preciso ter calma"?

A ida, não autorizada, de Messi à Arábia Saudita para gravar um vídeo acabou com o jogador suspenso e provavelmente afastado do PSG definitivamente. © Direitos reservados

Em Portugal a semana foi sendo "tomada" pelo Galambagate e pelo futuro do Governo e da relação entre o primeiro-ministro António Costa e o Presidente da República. A tensão foi tanta que Marcelo Rebelo de Sousa decidiu ao final da tarde ajudar à encenação do episódio: foi comer um gelado e, questionado pelos jornalistas sobre o que iria fazer, citou Pedro Abrunhosa: "É preciso ter calma". A muitos quilómetros de Lisboa, calma foi o que faltou aos adeptos do clube francês PSG. Não gostaram de ver a estrela Lionel Messi faltar a um treino para ir gravar um vídeo para o turismo da Arábia Saudita, depois de o clube ter sido derrotado para o campeonato. O argentino, que até já assumiu ir sair do PSG no final da época, foi castigado com 15 dias sem treinar com a equipa. Já os adeptos foram para o estádio e para a sede contestar a direção. Se calhar podiam provar os gelados da Santini. Parece que ajudam a arrefecer os ânimos...

QUINTA-FEIRA

É oficial: a relação entre PR e primeiro-ministro acabou

Presidente da República decidiu não dissolver a Assembleia da República, mas deixou bem claro que vai "vigiar" a atuação do Governo. © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

"Falta autoridade, respeito, confiança".;"Como pode o ministro não ser responsável?"; "Não se resolve só pedindo desculpa. Responsabilidade política é essencial". Marcelo Rebelo de Sousa deixou passar dois dias, geriu as expetativas e, quando falou, arrasou as decisões do Governo e do primeiro-ministro - lembrando que os bons números da economia ainda não são sentidos pelas pessoas e mostrando novamente a discordância sobre a manutenção no cargo do ministro das Infraestruturas. Assumindo que existe "divergência de fundo" com António Costa, Marcelo "acabou" com João Galamba e ainda avisou que vai estar muito atento ao desempenho futuro do Executivo. Poderá não fazer oposição, mas será, certamente, uma forte oposição. Quanto a Galamba, depois de tudo o que o PR disse, a sua presença no Governo está garantida pelo primeiro-ministro, mas a credibilidade está em mínimos absolutos.

SEXTA-FEIRA

Educação: começou mais uma greve, agora às provas de aferição

Os professores têm levado os seus protestos a vários pontos do país. © PAULO NOVAIS/LUSA

O dia ficou marcado pelo início de mais uma greve na Educação. Ainda com a paralisação por distritos, responsabilidade da Fenprof, a decorrer, este foi o primeiro dia de um protesto com foco na preparação, avaliação e aplicação das provas de aferição. Agendada pelo S.T.O.P. esta nova fase do braço de ferro entre o Ministério da Educação e os sindicatos tem como objetivo manter no espaço mediático as reivindicações dos professores, que pretendem ver recuperado o tempo de serviço que esteve congelado (seis anos, seis meses e 23 dias), bem como o fim das vagas de acesso aos 5.º e 7.º escalões. A verdade, porém, é que as escolas já aprenderam a viver com as constantes greves e a sua organização - bem como a imposição de serviços mínimos - praticamente retiraram impacte às paralisações.

