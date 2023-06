No princípio, era um podcast. Bruna Reis e Sofia Rebocho, ambas cardiopneumologistas especializadas em Medicina do Sono, juntaram-se nesta aventura em 2020, quando a pandemia as fez "arrumar as batas nos cacifos", uma vez encerrado "por tempo indeterminado" o laboratório em que trabalhavam. As duas alentejanas (de Sines e Reguengo) em Lisboa tiraram da gaveta esse projeto que consideram tão importante em literacia para a saúde. "Levamos às costas séculos de iletrismo, gerações e gerações cujos sintomas de insónia, apneia ou paralisia do sono lhes passaram ao lado porque desconheciam do que se tratava", explicam no livro, lançado em março passado.

"Tentámos que fosse um livro que pudesse ser lido na íntegra por quem quisesse, mas também desse a opção ao leitor de ir diretamente ao capítulo que mais lhe interessa", explica Bruna Reis. E afinal, numa escrita leve e até bem-humorada, conseguiram fazer o pleno: "desde o primeiro capítulo, que é uma espécie de "sono para tótós" - explicando o abc, porque é que dormimos, as alterações ao longo do nosso ciclo de vida - aos outros sete que vão desmontando tudo o que lhe é inerente". "Falamos de todos os distúrbios do sono que manifestam o sintoma que temos no título", adianta Bruna Reis.