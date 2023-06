Meio da manhã de um dia de semana. Numa cafetaria quatro clientes, nas suas mesas, acompanham as leituras com cafés, torradas e pastéis de nata. São embalados por uma música de fundo, indefinida, e interrompida amiúde com o som da moagem do café e do martelar seco do porta-filtros antes de levar café novo à bica. É um ambiente tranquilo e que não parece indicar que estamos num local de grande frenesim e dentro de umas das maiores lojas de Lisboa: a Fnac do centro comercial Colombo. Por lá, e de segunda a sexta, as manhãs são assim, lentas e alienadas do consumismo desenfreado, sobretudo a cada início de mês, que é o propósito do centro.

A ideia de calma e paz é confirmada pela nossa convidada para o Brunch desta semana. Inês Condeço, diretora de marketing e comunicação da FNAC Portugal. Aliás, nas combinações prévias à conversa que aqui partilhamos, foi da sua responsabilidade a escolha do local. Inês confessa ser uma das suas cafetarias preferidas, das que o retalhista francês tem em Portugal.