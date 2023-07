Para a Organização Internacional do Trabalho (OIT) o assédio moral no trabalho é uma "violência". E, em junho de 2021, aprovou o primeiro tratado internacional sobre violência e assédio no mundo do trabalho, que passou a vigorar de imediato, no dia 25 de junho - dois anos depois de ter sido adotado pela Conferência Internacional do Trabalho, em Genebra. Em 2019, seis países ratificaram a Convenção sobre Violência e Assédio - Argentina, Equador, Fiji, Namíbia, Somália e Uruguai, ficando estes legalmente vinculados às disposições da Convenção um ano após a ratificação e a ter de reconhecer "o direito de todas as pessoas a um mundo de trabalho livre de violência e assédio".

Para marcar a entrada em vigor deste tratado, a OIT lançou uma campanha global, que visava explicar o que tinha ficado decido na Convenção. Na altura, o diretor-geral disse mesmo: "Exorto os países a ratificar a Convenção e a ajudar a construir, junto com empregadores e trabalhadores e suas organizações, uma vida do trabalho digna, segura e saudável para todas as pessoas."