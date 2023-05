"O papel da nutrição e o impacto das escolhas alimentares" num mundo em mudança

O 22.º Congresso de Nutrição e Alimentação, organizado pela Associação Portuguesa de Nutrição (APN), vai juntar vários especialistas nacionais e internacionais na Alfândega do Porto, nesta quinta e sexta-feiras (11 e 12 de maio). A organização "desenhou um evento que procura explorar as várias áreas num mundo em mudança". São cerca de 100 oradores que vão debater "a urgência da sustentabilidade, o papel da nutrição no doente e o impacto das escolhas alimentares".

A seleção do tema respeita a atual conjuntura socioeconómica da Europa e do mundo, em que "atravessamos um período de grandes desafios", explica a presidente da associação, Célia Craveiro. "Alterações climáticas, efeitos da pandemia, guerra numa proximidade geográfica, potencial de insegurança alimentar devido às flutuações inflacionárias, pobreza e incremento de doenças crónicas não transmissíveis vão obrigatoriamente impelir uma reestruturação na forma como pensamos a alimentação e nutrição da população", continua.

Para isto, a APN reuniu um conjunto de profissionais e individualidades que acredita serem "competentes para operar a mudança", entre eles a Secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares, que vai debater o futuro da alimentação na promoção da saúde. O papel da nutrição no desporto, os desafios e oportunidades da investigação científica na área da nutrição, o impacto dos alimentos ultraprocessados na saúde e a importância da sustentabilidade alimentar são outros temas em destaque durante os dois dias deste encontro.

A organização vai aproveitar a data para apresentar, de forma inédita, dois cabazes alimentares referentes à população portuguesa: um essencial, que segue as recomendações nutricionais, e um que representa os hábitos alimentares portugueses. Os cabazes vão conter a sua composição alimentar, a informação nutricional e os preços mensais para uma família típica portuguesa, entre outros dados.

Este evento vai acolher também o 3.º Congresso Internacional de Nutrição e Alimentação, juntando várias figuras internacionais no Porto. Na lista de oradores figuram membros da Comissão Europeia e da Organização Mundial da Saúde (OMS) para debater, respetivamente, como fazer escolhas alimentares mais sustentáveis e quais as consequências da Covid-19 na saúde mental das crianças e jovens. Marcam também presença vários investigadores de universidades e instituições estrangeiras.

A APN acredita que a realização do encontro é fundamental para promover a discussão e a troca de conhecimentos entre os profissionais da área de nutrição e alimentação. "Trata-se de um dos congressos mais antigos e dos mais participados da área da alimentação e nutrição em Portugal", conclui Célia Craveiro.