"O país tem de estudar a canalização da água de Norte para Sul"

O presidente da Câmara de Olhão e do Conselho Intermunicipal do Algarve, António PIna, admite o racionamento da água da região, se o inverno for seco, exige a construção de pelo menos duas centrais de dessalinização e defende que a água mais abundante a norte possa ser canalizada para o sul do país.