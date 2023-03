O mundo tem sete anos para reduzir as emissões para metade

O mundo tem de reduzir para metade as emissões de gases com efeito de estufa até 2030 para limitar o aquecimento global a 1,5 graus celsius neste século, conclui o Relatório Síntese do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC, sigla em inglês). O documento foi divulgado ontem, na Suíça, e faz um resumo de todas as análises publicadas no 6.º ciclo de avaliação.

O secretário-geral das Nações Unidas considera que este relatório é "um guia de sobrevivência para a humanidade". "O nosso mundo precisa de uma ação climática em todas as frentes: tudo, em todo o lado, ao mesmo tempo", acrescentou António Guterres.

Os 93 autores desta síntese alertam para o facto de já se sentir o impacto das perdas e danos, e que estão a afetar de forma desproporcional as pessoas e ecossistemas mais vulneráveis. "Tomar a ação certa pode resultar em mudança transformacional essencial para um mundo sustentável e equitativo", refere o comunicado de imprensa.

O relatório considera que a solução está no desenvolvimento climático resiliente, ou seja, tomar medidas de adaptação às alterações climáticas com ações para reduzir ou evitar os gases com efeito de estufa. "As decisões feitas nos próximos anos vão ter um papel crítico em decidir o nosso futuro e o das gerações que estão por vir", adverte o IPCC.

O Painel lembra que há capital suficiente para reduzir rapidamente as emissões se as barreiras existentes forem reduzidas. Aumentar o financiamento de investimentos climáticos é importante para atingir esses objetivos, sendo que os governos, investidores, bancos centrais e reguladores financeiros podem ter um papel em reduzir estas barreiras.

Apesar de tudo isto, os cientistas mantêm a esperança e lembram que se se atuar agora, será possível reduzir as perdas e danos para a natureza e para as pessoas.

O Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas das Nações Unidas (IPCC) foi criado em 1988 para fornecer aos políticos um resumo de tudo aquilo que é conhecido sobre as alterações climáticas, os seus impactos e riscos futuros e como a adaptação e mitigação podem reduzir esses riscos.

O IPCC tem três grupos de trabalho: o Grupo de Trabalho I que trata a ciência por trás das alterações climáticas, o Grupo de Trabalho II que se foca no impacto, adaptação e vulnerabilidade associadas às alterações climáticas, e o Grupo de Trabalho III que lida com a mitigação destas mudanças.

A associação ambientalista Zero assinalou que ainda é possível reduzir as emissões de combustíveis para metade até 2030, considerando que os próximos sete anos são "essenciais para decidir o destino" da humanidade.

A Zero considera que "o custo da inação será muito mais elevado de muitas perspetivas diferentes: quer financeira, quer socialmente e também para governos, empresas e famílias". Entende que o relatório do IPCC mostra os benefícios do desenvolvimento sustentável, da implementação da energia solar e eólica e o aumento da poupança de energia.

Lembrando também que os "impactos climáticos" já afetam todos no planeta, "mas não da mesma forma", a ZERO exorta os que "historicamente poluíram muito mais" a fazerem um maior esforço para a necessária redução das emissões globais de gases com efeito de estufa "em pelo menos 43% até 2030".

Os maiores impactos climáticos sentem-se em partes de África, na Ásia, na América Central e do Sul e nos países menos desenvolvidos.

