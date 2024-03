O acesso à contabilidade paralela da Odebrecht permitiu levantar a ponta do véu ao esquema de corrupção. O "Setor de Operações Estruturadas" geriu seis contas e de uma delas, designada "Paulistinha", saíram cerca de 800 mil euros. As autoridades federais brasileiras creem que o dinheiro foi enviado para Portugal no "quadro de subornos" pagos pela construção da barragem do Baixo Sabor. A movimentação e os valores, insiste a investigação brasileira, coincidem no tempo com os serviços prestados por André Gustavo na campanha do PSD e com os valores cobrados - suspeitas que foram partilhadas com o DCIAP no âmbito do inquérito 1414/17, o tal que nunca mais anda...