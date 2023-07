O homem ao leme do muito profissional negócio de família

Para lá da parede de vidro da Adega Mãe, em Torres Vedras, assim nomeada em homenagem à matriarca da família, estendem-se as vinhas a perder de vista de onde nascem os brancos - do lado de lá da elevação em que espreitam os aerogeradores que se tornaram imagem de marca do Oeste, estão as origens dos tintos. Há uns anos, a vista não se aproveitava senão por quem viesse à cobertura da adega, mas em 2010 a família decidiu cobri-la a toda a extensão com um restaurante que tira pleno partido daquele paraíso plantado às portas de Lisboa. Ao fundo, Ricardo Alves aponta a casa branca onde toda a família se reúne aos fins de semana - ele, a mulher e os três filhos, os quatro da casa do irmão Bernardo, a mãe e o pai. É gente que valoriza e aprecia estar em família e pelo menos o núcleo duro está em quase permanente convívio. "Ali ao lado é o campo onde jogo futebol todas as sextas-feiras, religiosamente. Vem toda a gente, desde pessoal daqui ao Rui Costa, presidente do Benfica, e muitos amigos..." É um dos rituais de Ricardo, hoje CEO da Riberalves, cabendo ao irmão dois anos mais novo, engenheiro civil, a gestão dos vinhos e do negócio imobiliário do grupo fundado pelo pai. Até em férias não o dispensa: "Só vou ao sábado, para poder jogar a minha futebolada."

Conversamos no restaurante que também acolhe provas de vinhos e muitos eventos corporativos. E que, apesar de estreado em plena pandemia, está frequentemente lotado, aconselhando-se reserva sobretudo ao fim de semana. A mesa farta do nosso brunch - invejado pelo grupo de americanos que chega entretanto para uma prova - justifica bem tanta procura. Há tibornas (pão torrado barrado com abacate, cebola, bacon, queijo e ovo estrelado), pão e croissants, sumo de laranja fresco e café, há presunto, queijo e doces (abóbora, morango e uvada), há croquetes, panquecas e pastéis de bacalhau, como não podia deixar de ser. Produtos regionais, frescos e deliciosos.

Homem de visão

Ricardo vai-me guiando pela sua história, uma vida que hoje se divide entre o Parque das Nações, onde, diz, vai dormir durante a semana, a fábrica da Moita, um colosso que lhe ocupa a maior parte do tempo e a maioria das 500 pessoas que o grupo emprega, e a sede, ali mesmo na Adega Mãe, perto das origens da família. Conta-me que o consumo de bacalhau mudou muito, desde 2000, desde os anos em que ele se estreou no negócio da família e o pai, "um visionário", percebeu que as novas gerações não estariam dispostas a pôr o bacalhau de molho três dias antes de o comer. "O demolhado pronto a cozinhar mudou radicalmente esta indústria", diz pela primeira de muitas vezes, visivelmente orgulhoso da visão do pai, que não apenas criou um grupo familiar de sucesso como teve a inteligência de detetar uma necessidade e responder com a solução antes mesmo de o mercado o sentir.

Não é coisa pouca. A fábrica da Moita é a que mais produz no mundo. "Este ano, pela primeira vez, vamos passar os 200 milhões de faturação", diz, para logo acrescentar: "É muita gente a depender de nós." A equipa há de ocupar grande parte da conversa, a preocupação com que todos se sintam bem, integrados, acompanhados, a exigência autoimposta de conhecer e lidar diretamente com fornecedores e conhecer toda a cadeia de valor do negócio - que se traduz em 20 semanas fora por ano.

Nas viagens, faz questão de dar a cara, conhecer as pessoas, resolver de imediato problemas que surjam. Diz que só assim se conhece o mundo e habituou-se a partilhar o que sabe dos diferentes mercados com quem procura o seu conselho - um hábito que lamenta não ser muito português. "Há pouco corporativismo em Portugal", resume.

"A relação com fornecedores e clientes é muito importante, sermos nós a estar ali, olho no olho." Ricardo vai todos os invernos à Noruega e à Islândia negociar o que quer comprar. São 25 mil toneladas de uma vez, um investimento de 100 milhões de euros em matéria-prima negociada um ano antes da venda, o que implica adivinhar como estará o mercado. "É o grande desafio", admite, frisando que a banca tem por isso grande peso no negócio, tal como a necessidade de ter onde armazenar o produto em condições ótimas. O que obriga a investimento regular.

"Todos os anos são 2 ou 3 milhões, mas neste serão 6 ou 7, porque estamos a alterar estruturas, a instalar uma infraestrutura de painéis fotovoltaicos que garantirá a produção de 20% da energia que consumimos." É uma parte da transformação que o grupo tem feito, com o foco da sustentabilidade e da redução de consumo de energia.

A compra de matéria-prima implica fazer duas ou três viagens por ano, depois há que acompanhar a empresa nas diferentes geografias onde a Riberalves já tem presença, incluindo Brasil, Angola e Caraíbas, que levam 30% de todo o bacalhau produzido e trabalhado de diferentes formas, para que se adapte aos gostos locais. Não é por capricho que faz por ir acompanhando de perto os locais de exportação, é compromisso mesmo. "Estamos a investir muito em Angola; mesmo com o kwanza a penalizar-nos, abrimos lá uma fábrica e estamos a investir 1,5 milhões de euros porque acreditamos muito naquele país", exemplifica. Depois prossegue com a sua visão do negócio, aquela que fez da Riberalves o que é: "Nunca tirámos dividendos porque a nossa prioridade é investir. Acreditamos no negócio, em fazer evoluir a empresa e as condições de trabalho dos nossos."

Conhece o nome da maioria dos seus, vai frequentemente ter com eles à fábrica, conversar com eles, saber da sua vida. Não admira por isso que o procurem quando precisam de ajuda. E é muito raro negar. Essa prioridade dada aos colaboradores materializou-se, no último ano, num bónus de 500 euros distribuído aos funcionários, somado ao aumento salarial médio de 6%. Quem tem mais de 25 anos de casa - e há vários que ali trabalham que foram herdados na compra da primeira unidade de produção, com 40 anos de casa - levou ainda um salário extra. Encolhe os ombros quando confrontado com a ideia de generosidade. "Valorizamos as nossas pessoas. Não é só na remuneração, é também nos objetivos, nas perspetivas de carreira, nas facilidades que lhes damos. Por exemplo, temos carrinhas que vão trazem e levam os funcionários num raio de 20 km e vamos agora reformular o refeitório da Moita para as pessoas estarem melhor. As pessoas são o mais importante. O que era a Riberalves sem elas?"

Aprender com as mãos na massa

É um CEO que gosta de fazer, de pôr as mãos na massa - sempre foi assim. "Tive essa educação desde pequeno. Acompanhava as viagens a Aveiro, onde o meu pai ia negociar o bacalhau e no verão estava sempre na fábrica." Diz que a educação é fundamental, entender com rigor as responsabilidades, respeitar o trabalho dos outros. E são esses valores que lhe passaram que quer que também os filhos tenham.

Ricardo começou a trabalhar nos primeiros anos do novo milénio e se nunca se sentiu pressionado a entrar no negócio de família também não o desincentivaram de o fazer. E o facto de andar sempre a ver os movimentos do pai foi puxando por ele.

Nascido e criado em Torres Vedras, lembra-se de sair do jardim-escola e ir para a garrafeira do pai João com a mesma naturalidade com que brincava na rua e passava dias inteiros a jogar futebol ou a andar de bicicleta. Os verões eram passados em Santa Cruz - "as pessoas mudavam a sua vida e as suas casas para 12 km adiante", recorda. "Ia a camioneta da Riberalves com tudo, de roupa a bicicletas, tachos e panelas e todos tinham lá casa. Foi uma infância muito livre e muito feliz", diz, sublinhando os tempos em casa da avó materna, Maria do Amparo, que aos 86 anos faz agora as delícias dos bisnetos ao ir buscá-los de carro à escola e passar a tarde com eles, tal e qual como noutros tempos fazia com Ricardo, o irmão e os primos.

Quando chegou a altura de ir para a faculdade, mudou-se para o Monte de Caparica por uma questão de proximidade - "vivia com dois amigos madeirenses numa casa alugada e foram tempos espetaculares", recorda. Mas mal acabou Engenharia Alimentar voltou a casa. Uma movimentação nas fábricas precipitou a sua entrada no grupo familiar. "Comecei a trabalhar na fábrica mais pequena e foi a melhor escola que tive, aprendi muito mais do que na faculdade", garante. Era a unidade do Barreiro, então alugada à família Bensaúde, o preciso local onde arrancou o bacalhau demolhado ultracongelado, ainda preparado com métodos muito tradicionais - longe dos atuais níveis de automatização da estrutura da Riberalves. Foi no Barreiro que aprendeu todos os processos, ainda nessa forma manual, o que lhe permitiu depois acompanhar as várias transições com especial conhecimento de causa. "A pessoa tem de saber fazer para saber mandar, liderar pelo exemplo é fundamental", frisa.

Quando o pai comprou a Moita, ali por 2002, para responder a um boom na procura que obrigou a aumentar brutalmente a capacidade produtiva, a sua experiência foi fundamental. Claro que fez "asneiras", -"o super-homem não existe". Conta que certa vez fez, e pagou, uma encomenda que nunca se concretizou . O caso permanece em tribunal. Mas esse foi um episódio extremo. De resto, vai lidando com os problemas com lisura e apoiado nos princípios familiares que norteiam o grupo. Como em pandemia. "Dia 10 de março estava eu na Noruega a fechar acordos de grandes quantidades de bacalhau e uma semana depois o mundo fechava-se. Não rasgámos nem um contrato, não tentámos renegociar preços - o bacalhau ainda nem estava pescado, mas era o nosso compromisso, a nossa palavra. Escusado será dizer que os dados da empresa foram miseráveis nesse ano, mas palavra dada é palavra honrada."

Essa fama de bom pagador, que já vem da geração anterior (a mãe é ainda conhecida por isso mesmo) também traz dividendos: "Na pandemia, não falhámos uma entrega. A certa altura, a concorrência não tinha embalagens e a nós nunca faltou, porque os nossos fornecedores não iam deixar-nos na mão."

Da mercearia ao legado

Se foi o pai que criou a Riberalves - a marca vem da junção da primeira sílaba dos nomes dois irmãos, Ricardo e Bernardo, com o apelido -, a ideiazinha que lhe deu vida partiu ainda do avô materno, dono de uma mercearia onde se fazia e vendia vinho e cortava bacalhau para abastecer os habitantes das redondezas. "Nessa altura, a loja comprava, para uma semana de vendas, 5 bananas e meia bola de queijo flamengo!", a prova de como se vivia nesses tempos.

João Alves acabou por comprar a loja ao sogro, daí evoluiu para um cash&carry, que vendeu, em 1992, à Jerónimo Martins, e com o dinheiro investiu no negócio do bacalhau. Um ano mais tarde, nascia a fábrica do Carvalhal.

Nomeado CEO há apenas um par de anos, Ricardo, hoje com 46, conta que o negócio teve várias fases, destacando-se o momento da internacionalização de uma empresa familiar, então ainda concentrada numa pessoa mas que desde então se foi abrindo e evoluindo para incorporar valor de fora da família, que a ajudasse a crescer. O pai foi-se afastando da gestão diária, mas continua a contribuir com ideias e experiência, tal como a mãe, ambos com assento na administração do grupo.

Um dos bons exemplos de evolução de uma organização familiar, a Riberalves não apenas tratou de integrar esse know how que não é determinado pelo ADN em áreas estruturais, do marketing à gestão, como tratou de firmar um protocolo familiar e organizar a sucessão de forma clara para todos. O novo CEO não tem dúvidas: "Tudo isto foi feito em 15 anos e foi fundamental para a Riberalves a crescer."

Diz que ter "pessoas muito boas à volta, melhores do que nós" é um conselho que dá a toda a gente - e pratica-o com rigor numa equipa com idade média abaixo dos 50 anos. Partilha outro segredo: não descansar sobre conquistas. "Estou sempre a ver qual poderá ser o próximo passo, o que pode surpreender o mercado e trazer novos consumidores. Inovação é fundamental para andar à frente da concorrência." Abrir mais mercados e encontrar outras espécies salgadas, que possam trabalhar como tão bem sabem, são alguns dos planos traçados para crescer, atraindo novos clientes cujo paladar não esteja tão habituado ao bacalhau.

Na estrutura societária reorganizada, cada irmão tem 10%, os pais (72 e 67 anos) mantêm-se maioritários e aos netos é já designada uma fatia, no protocolo familiar. E ficou por escrito que as decisões de maior responsabilidade são tomadas em conselho. O envolvimento da geração seguinte ainda não está definido - são ainda muito jovens, os três filhos de Ricardo (Mariana, de 15 anos, João, de 14, e Maria, de 10) e os dois de Bernardo (Beatriz, 9, e Guilherme, de 8 meses). "Foram criadas algumas regras, mas há que aguardar para perceber personalidades e desejos. Mas era importante que a segunda geração ficasse.", diz

Prioridade à continuidade

Quando lhe pergunto como se vê daqui a 20 anos, é rápido a identificar o desejo de ser como o pai João, que vai passando a gosto pelas fábricas e observando o negócio à distância de quem o conhece à molécula, interferindo o mínimo possível. "Nunca acordei, mesmo em dias mais duros, a pensar que era uma seca ir trabalhar. Nunca! Aliás, eu só tiro uma semana de férias de cada vez", ri-se, explicando que faz férias das férias de verão em Vilamoura - uma vez mais com a família completa - com passagens pela empresa. "E na virada (ano novo), gostamos de ir todos para o calor, vai o rebanho todo", conta.

A proximidade do núcleo duro tem na avó Amparo a mais sólida das infraestruturas. A visita aos fins de semana é um prazer obrigatório que os faz regressar à aldeia de Monguelas onde há sete décadas os pais nasceram, na mesma rua, acabando por se enamorar e casar. Também Ricardo e Margarida se conhecem quase desde sempre: "Cruzámo-nos na escola primária e ficámos na mesma turma no 7.º ano", relata, confessando que logo ali se apaixonou. "Foi o meu primeiro amor", sublinha, antes de dizer, mais para ele do que para mim, que os filhos vão matá-lo por entrar nestas confidências. Continua depois a contar que a diferença de maturidades os afastou até voltarem a juntar-se, quando ele tirava Engenharia Alimentar e ela Farmácia na mesma faculdade. Aos 28 anos estavam casados.

Agora com 46, Ricardo Alves tem uma vida tranquila e feliz como quando criança ajudava na mercearia ou adolescente aprendia o negócio da família nas fábricas. Trabalha muito, mas com muito maior prazer e a certeza de estar a construir o futuro que há de continuar a honrar e orgulhar a família que deu vida à Riberalves. "Gostava de deixar a empresa maior e mais global, com a marca mais espalhada no mundo e novos produtos a afirmar-se." E com um filho a geri-la? "Importante é que o grupo continue a crescer e a honrar os seus princípios. Dar continuidade à Riberalves é a prioridade. É muito mais importante do que uma sucessão baseada no orgulho pessoal."