O fotógrafo que viu o Seixal passar de dormitório à baía que atrai turistas

Criado no Seixal o fotógrafo Fernando Branquinho é a pessoa ideal para dar a conhecer os pontos altos do concelho. E para fazer uma análise do que mudou ao longo dos anos, nomeadamente o aproveitamento do que antes era apenas um dormitório e onde as pessoas não olhavam para a baía como um ex-libris ou um ponto de interesse que pudesse agradar aos outros. Isto porque antes não havia investimento em infraestruturas e em tornar o Seixal apelativo. A par do dormitório o Seixal era também local de acolhimento de várias indústrias, nomeadamente ligadas à pesca do bacalhau, à exploração da cortiça, e que, "ao longo dos anos - fruto da intervenção dos autarcas - foram tornando o Seixal mais apelativo", afirma, dando como exemplo alguns empreendimentos que se têm vindo a realizar.

E se é verdade que os empreendimentos implicam mais investimento no concelho, também é verdade que, muitas vezes, considera Fernando, isso traz alguma perda para os cidadãos, que deixam de ter acesso a locais que, considerados como privilegiados, agora são eleitos precisamente para a construção de empreendimentos imobiliários. O que os coloca muitas vezes fora do alcance do cidadão comum.

O Seixal sempre esteve virado para o rio "Mesmo a parte que estava esquecida", refere Fernando Branquinho, que explica que antes de 1974 e do 25 de Abril as indústrias utilizavam a "autoestrada fluvial" para o transporte. Quando deixou de fazer sentido, a atenção dada ao rio desaparece e a sua utilização ficou esquecida.

Mas o desenvolvimento do turismo fez com que a câmara virasse os seus investimentos para a baía do Seixal, tornando-a muito apelativa, o que "trouxe muito investimento imobiliário". A conclusão? "Neste momento temos muitos estrangeiros a viver no Seixal", fruto da atual beleza da baía.

O que antes era visto como uma "simples" ferramenta de trabalho, hoje foi dotada de infraestruturas que permitem que os cidadãos do concelho (e não só) aproveitem as suas margens. Quer para relaxar - sozinhos ou em família - praticar desporto (incluindo o náutico) e até fazer praia.

Na prática podemos dizer que (quase) toda a vida do Seixal é feita à volta da sua baía. Incluindo em termos de lazer, dado que é ali que se concentram restaurantes e bares.

Na prática o que mudou nos últimos 50 a 60 anos é que, antes, o Seixal era encarado apenas como um dormitório, em que as pessoas não valorizavam o próprio local. Hoje acontece exatamente o oposto. O que também se nota na valorização do imobiliário.

O crescente interesse imobiliário no Seixal, com os consequentes empreendimentos de moradias de arquitetura contemporânea e a preços que os "nativos" não podem suportar, ainda há, no centro da cidade, uma miscelânea de arquiteturas, com casinhas pequenas - que, aquando da sua construção, há várias décadas, "não tinham casa de banho" - com prédios que hoje alojam todo um conjunto de serviços - desde restaurantes ao clube naval, por exemplo - com edifícios modernos.

Foi também a evolução nos transportes que aumentou o poder de atração do Seixal. "Na verdade, é fantástico viver cá", revela Fernando Branquinho que aponta como rapidamente dali se chega até à Serra da Arrábida ou às praias de Sesimbra. "A praia de Fonte da Telha está mesmo aqui ao lado". Na verdade, o retratista considera que as mais valias de morar no Seixal sempre existiram. Foram foi realçadas e valorizadas.

Fernando aponta como pontos de atração as praias da baía, nomeadamente a artificial. A isto junta-se recordações de outros tempos, como a Ponta dos Corvos, "uma língua de terra que quase beija a baía do Seixal" e é extremamente importante porque era o local onde se fazia a apanha da ostra. Uma indústria que em tempos era importante e contribuía para a Balança de Exportações do país, mas que, entretanto, se perdeu. Nessa Ponta há um conjunto de moinhos de maré, onde estava localizada a indústria da pesca do bacalhau. Depois de desativados, estes estiveram durante anos abandonados. Hoje, depois de intervenção da Câmara tornaram-se um ponto turístico e um local de observação de aves.

A exploração da cortiça foi outra das indústrias que, nos tempos áureos, fez furor no Seixal. A Mundet foi uma das maiores empresas do país no setor corticeiro, sendo reconhecida pela sua política social inovadora. Com o advento do plástico entrou em declínio em fechou portas em 1988. Dois dos seus edifícios foram adquiridos pela Câmara e transformados em museu. Já as instalações do refeitório abrigam hoje um espaço de restauração - o Mundet Factory que tem a particularidade de estar decorado com peças deixadas pela corticeira. Ainda na vertente restauração quem visita o Seixal tem de ir provar os pastéis da Fidalga, considerados como o doce típico da cidade. Um doce constituído por uma massa fina recheada com um creme de gemas, amêndoas finas e açúcar.

A vida à volta da baía passa pelas várias praias fluviais. Da praia do Ti João, que tem o nome de um senhor que dedicou parte da sua existência a limpar o lixo deixado no local, à praia dos tesos (como o nome indica, onde ia quem tinha menos dinheiro). Há vários locais onde as pessoas podem apanhar sol - banhos só por conta e risco, que os letreiros colocados no local desaconselham-no.

Quem é Fernando Branquinho?

Nasceu em Moçambique, mas toda a vida de Fernando Branquinho foi passada no Seixal. Desde cedo apaixonou-se pela fotografia, não tanto pelo ato de fotografar, mas sim pelo processo da revelação. Apesar de tudo foi uma profissão que só abraçou muito mais tarde, já depois dos 40. Na verdade, em adulto, trocou a fotografia pela música, tendo sido saxofonista e, mais tarde, aprendido a tocar gaita de foles. Mas foi como retratista que se deu a conhecer.

O seu projeto mais recente - fruto de um trabalho de dois anos - é sinal do seu amor pelo concelho que o viu crescer. O livro Rostos da Terra é uma homenagem a quem contribuiu para a história do concelho. Desde o mestre de obras, à senhora que limpa as ruas, do ti João (o que dá nome à praia), ao chef Vítor Sobral e à jornalista Rita Marrafa de Carvalho. Todos foram fotografados no mesmo local, com a mesma luz. A diferença? Cada um contou a sua história e trouxe um elemento representativo da mesma. Uma homenagem que Fernando quis fazer à cidade que o acolheu.

Apesar de o projeto ter começado com um "simples" registo de amigos Fernando desde cedo quis que houvesse uma consistência. Pôs um anúncio no Facebook a pedir uma mesa de taberna. Alguém que, na altura não conhecia, teve a amabilidade de lhe emprestar uma. E foi assim que tudo começou. A mesma mesa, a mesma luz, rostos diferentes, cada um a contar a sua história. Mas o livro é mais do que apenas um registo fotográfico. Na prática Fernando entrevistou todas as pessoas que fotografou. Sendo que os rostos são mais do que apenas a elite. "Quis ir aos populares de rua", reflete o fotógrafo que acrescenta que, infelizmente, houve pessoas que era importantes e que deveria constar no livro, mas que não quiseram participar. "Ou porque não perceberam bem a ideia ou porque não se quiseram expor", apesar de a maioria dos convites ter sido aceite com entusiasmo.

Todo o projeto foi levado a cabo sem qualquer tipo de apoio. A primeira demonstração de interesse por parte da Câmara deu-se com a aquisição de alguns exemplares e, agora, com a ideia de realizar uma exposição.

