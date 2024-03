O embaixador que comoveu Portugal na pandemia ao tocar a Grândola ao piano

Chegou a Lisboa em 2018, no rescaldo do Brexit, na covid ganhou fama com os seus vídeos a tocar músicas revolucionárias, mas, na hora da despedida, o embaixador do Reino Unido destaca os 650 anos da Aliança Luso-Britânica, que se assinalaram este ano, e a morte de Isabel II entre os momentos marcantes da sua missão. Quanto ao futuro, Chris Sainty acredita que Portugal e Reino Unido devem trabalhar juntos para liderar o mundo na transição energética.