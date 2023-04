Quais são as situações em que se considera que não há tráfico?

Cada vez mais quem comete esse crime não retém os documentos das vítimas, têm outras formas de controle, desde a agressão física à ameaça à integridade física de quem fica nos países de origem. Tem que se perceber como é feito o processo de recrutamento. A pessoa pediu para vir para Portugal ou foi aliciada? Alguém a ajudou durante o trajeto? Isso não é tráfico. É esta dificuldade e esta linha muito ténue que faz com que seja difícil de provar este crime. Só se consegue com um trabalho muito apurado, de conhecimento e de perceção sobre estas matérias. Depois, quais foram os meios utilizados? A força, coerção, dolo, engano? Para que fins? Recebe ordenado, não recebe? Tudo isto está tipificado para configurar o crime de tráfico de seres humanos, cada vez mais se densificam os conceitos e as redes readaptam-se a esta realidade.

Aumentam as sinalizações de vítimas de tráfico de seres humanos, há poucas confirmações e ainda menos condenações. Porquê?