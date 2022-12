O caminho para a Jornada faz-se com inclusão e sustentabilidade

Em agosto do próximo ano, Lisboa vai receber a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e são esperados na capital milhares de peregrinos, incluindo o Papa Francisco, entre os dias 1 e 6 desse mês. Para a organização, não há dúvidas: o principal capital desta Jornada é o capital humano: as pessoas, desde os voluntários aos peregrinos.

António Neves é chefe de equipa de voluntários e sempre teve vontade de marcar presença na JMJ. "Sempre ouvi falar muito bem da Jornada e os meus irmão mais velhos também participaram, na Polónia e no Panamá. Agora que é feita na nossa própria casa, no nosso país, dá uma vontade de querer ajudar e entregar-nos", afirma António.

O chefe de equipa é voluntário de curta duração, uma das três modalidades de voluntariado deste encontro de jovens de todo o mundo. A sua função na primeira semana de agosto será acompanhar um grupo de dez a 15 voluntários, ajudá-los e organizá-los.

A cerca de oito meses da JMJ, António está a receber formação contínua para o trabalho que vai fazer entre 1 e 6 de agosto e na semana anterior, integrando também diversos projetos que ajudam a divulgar o evento. "Estou na Universidade a estudar e lá falamos sobre a Jornada, temos missas, vários momentos de oração e de angariação de pessoas".

O jovem considera que em todos os momentos, desde que se juntou à equipa da JMJ, se sentiu motivado a fazer parte de tudo o que está a ser feito. "Vê-se mesmo que é preciso toda a gente", frisa.

"Eu nunca estive com o Papa, portanto ter a figura máxima da Igreja connosco é uma coisa por que anseio. Mas também anseio pelo encontro de culturas, de diferentes pessoas, diferentes línguas", diz António. O facto de estar toda a gente focada na mesma fé também é algo que entusiasma os participantes.

Audrey Abatol veio das Filipinas para ser voluntária de longa duração. Chegou a Portugal em novembro e vai ficar até agosto. Lisboa será a sua quarta presença na JMJ depois do Rio de Janeiro (Brasil), Cracóvia (Polónia), e Cidade do Panamá (Panamá). "Já fui voluntária de curta duração e foi uma experiência muito boa e poderosa, que realmente me catapultou para continuar a juntar-me à Jorn ada", conta.

Na sede do Comité Organizador Local (COL), Audrey faz parte da equipa de Relações Internacionais como gestora de peregrinos. "Ajudo alguns países asiáticos e das ilhas do Pacífico, dou-lhes informações e respondo às suas preocupações na preparação para a Jornada. O objetivo é termos todos os países representados", explica Audrey.

O facto de a JMJ representar um encontro das pessoas com a sua fé motiva a jovem a fazer o seu voluntariado. A experiência de longa duração permite que Audrey se integre na vida em Lisboa, aprenda o idioma e aprecie a comida local.

Inclusão e sustentabilidade: temas prioritários

A inclusão e a sustentabilidade ambiental são temas prioritários para a organização da Jornada. O Gabinete de Diálogo e Proximidade surge para aconselhar as diversas direções sobre os temas que o Papa Francisco foca nas encíclicas Fratelli Tutti e Laudato Si" e garantir que esses temas são tratados ao longo da Jornada. Estas encíclicas, declarações do Papa que oferecem princípios importantes para os fiéis refletirem, abordam questões como a ecologia integral, o cuidado com a casa comum e a preocupação com os mais frágeis como os pobres, as pessoas doentes, os presos e outros grupos considerados à margem da sociedade.

"A inclusão de pessoas com deficiência é um tema que tem um longo caminho na Igreja em Portugal. O caminho tem vindo a ser trilhado e sabemos que para as pessoas com deficiência terem uma participação plena na Jornada precisam de algum apoio, de forma a estarem em pé de igualdade com os outros jovens. Portanto o cuidado com estas pessoas rapidamente se tornou importante na organização", afirma Carmo Diniz, responsável do Gabinete de Diálogo e Proximidade.

Também a sustentabilidade e a participação dos jovens na proteção da casa comum são temas muito presentes nos discursos do Papa Francisco. Por isto, o COL quis, desde logo, que este fosse um tema presente na organização, naquela que é a segunda visita de Francisco, o quarto Papa que já marcou presença em Portugal - visitou Fátima em 2017 por ocasião do Centenário das Aparições, e também para canonizar os pastorinhos Francisco e Jacinta Marto.

Em termos da inclusão, as preocupações da organização passam por que as pessoas com deficiência se sintam bem acolhidas, que a comunicação seja para todos - o que implica língua gestual, braille e o sistema SPC -, que todos os espaços sejam acessíveis, pelo alojamento e pela mobilidade.

"Para a sustentabilidade, temos uma estratégia com quatro eixos que têm a ver com o compromisso de cada peregrino com a sustentabilidade, com a formação dos voluntários que vão estar em proximidade com os peregrinos, a sensibilização de todos os envolvidos na Jornada e ações concretas como o cálculo da pegada ambiental", explica Carmo Diniz.

No Parque do Tejo, onde será o recinto da JMJ, as obras avançam, com a terraplanagem dos terrenos já completa. Quanto a outros recintos que possam ser utilizados, é algo que ainda não está completamente decidido. "Outros recintos não necessitam de obras estruturais, o nosso grau de urgência para os fechar é menor", afirma Duarte Ricciardi, secretário-executivo do COL.

A organização da segurança deste encontro de jovens é garantida pelo Sistema de Segurança Interno (SSI), que depois coordena as várias forças de autoridade. Ainda não há uma estimativa do número de pessoas que vão estar presentes no evento, pois o processo de inscrição é longo, devido aos grupos que se alistam e ainda estão a reunir todos aqueles que vão estar em Lisboa nessa semana. "Pensamos que os cenários vão fechar mais perto da Jornada, algo que está muito em linha com o que aconteceu em outras Jornadas na Europa", diz Duarte Ricciardi.

Visita de outros Papas a Portugal

Bento XVI: O Papa Emérito

Dez anos após a última viagem de João Paulo II a Portugal, o Papa Bento XVI visitou o país no mês de maio de 2010. Passou por Lisboa, Fátima e Porto onde visitou vários locais destas cidades e se reuniu com o ex-Presidente da República, Cavaco Silva, e o ex-primeiro-ministro, José Sócrates. Bento XVI presidiu a missas no Santuário de Fátima e na Avenida dos Aliados, no Porto.

O Papa Bento XVI abdicou do seu cargo em fevereiro de 2013, passando a utilizar o título de Papa Emérito. Passou a levar uma vida discreta no Mosteiro Mater Ecclesiae, nos Jardins do Vaticano. Bento XVI presidiu a três Jornadas Mundiais da Juventude.

João Paulo II: O Papa de Fátima

O Papa João Paulo II visitou Portugal três vezes: em 1982, 1991 e 2000. A primeira visita aconteceu um ano após ter sido atingido a tiro na Praça de São Pedro, em Roma. Visitou Fátima para agradecer a intervenção de Nossa Senhora na sua recuperação. Nesta visita João Paulo II foi novamente vítima de uma tentativa de ataque por um padre espanhol que tinha a intenção de o matar.

Em 2000, apesar de muito debilitado, regressou ao Santuário de Fátima para presidir à beatificação dos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto. João Paulo II convocou, em 1984, a primeira Jornada Mundial da Juventude.

O primeiro Papa a visitar Fátima

O Papa Paulo VI veio a Portugal em maio de 1967, tornando-se o primeiro Papa a visitar Portugal.

Mal chegou ao país, foi diretamente para o Santuário de Fátima, sem passar por Lisboa, para comemorar o 50.º das Aparições de Nossa Senhora em Fátima. Depois de aterrar em Monte Real, Paulo VI ficou alojada na Diocese de Leiria (hoje Leiria-Fátima). A sua visita foi marcada pela relação hostil entre o Papa e Salazar, devido à visita de Paulo VI à Índia num contexto de abertura do Vaticano a novos países independentes. Foi canonizado em outubro de 2018, por decisão do atual chefe da Igreja Católica, Papa Francisco.

