Nuno Fernandes: "Tomada de decisões tem de ter em conta as alterações climáticas"

"Este livro não pretende inventar a roda", diz Nuno Fernandes sobre o recém-lançado Climate Finance. Mas, reforça o professor Catedrático no IESE e presidente do Conselho de Auditoria do Banco de Portugal em entrevista ao DN, "quero passar a mensagem de que este é um tema relevante, e de que não há forma de o ignorar".

O autor do livro recorda que é preciso que os gestores nacionais tenham noção de que as ferramentas de gestão atuais se alteram com os novos riscos e oportunidades, que podem permitir criar novas áreas de negócio importantes para as empresas e para as instituições financeiras. Contudo, alerta que apesar dos vários exemplos positivos, quer do lado financeiro, quer do lado empresarial, ainda existe em geral um grande fosso de financiamento face àquilo que é necessário ter no futuro - a infraestrutura real, cadeias de valor, fontes energéticas, e estruturas corporativas.

Num dos artigos que escreveu recentemente refere a importância de empresas e instituições financeiras colaborarem na resposta aos desafios das alterações climáticas de forma inovadora. De que forma podem e devem fazê-lo?

Essa é uma questão muito abrangente, e que tem inúmeras dimensões. No meu livro, abordo apenas algumas iniciativas. Muitos investidores de longo prazo, incluindo fundos de pensões, fundos soberanos e outros, estão cada vez mais preocupados que a falta de ação quanto à evolução futura do clima, possa comprometer a rentabilidade a longo prazo dos seus ativos. Do lado das empresas, é importante a gestão de risco, e a tomada de decisões tendo em conta o que já sabemos hoje relativamente às alterações climáticas. E, também, incorporar os riscos e oportunidades na estratégia da empresa, a todos os níveis. Por exemplo, os fatores de risco climático podem afetar a probabilidade de um negócio ser concluído. O desempenho insatisfatório em questões ambientais pode impactar negativamente a avaliação de uma empresa, ou mesmo inviabilizar determinada operação. Além de medidas operacionais, as empresas devem tentar adequar as suas soluções de financiamento aos novos desafios. E utilizarem-nas também para criarem os incentivos corretos ao longo da sua cadeia de valor.

Existe aqui uma oportunidade para as instituições financeiras?

Sem dúvida. A indústria financeira como um todo trata de ligar a procura por capital (geralmente empresas com projetos de investimento) aos fornecedores de capital (investidores e instituições financeiras). Definido nesse sentido amplo, o setor financeiro tem um papel importante na superação dos desafios que temos. As finanças são uma rua de dois sentidos. Por um lado, as alterações climáticas afetam os mercados e o setor financeiro. Por outro, as finanças podem ter impacto na evolução futura das alterações climáticas.

Do lado das instituições financeiras, algumas das iniciativas são o desenvolvimento de produtos financeiros que alinhem os interesses de empresas, investidores, e a redução da pegada de carbono. Devem ainda evoluir na mensuração dos riscos emergentes, bem como na quantificação do impacto que diferentes cenários de evolução das temperaturas podem ter no valor dos ativos que têm em balanço.

Há uma enorme oportunidade, que pode permitir novas áreas de negócio importantes para as instituições financeiras. Desde produtos de dívida como green bonds, green loans, ou sustainability linked loans, até à sua atividade de advisory, na área de mercados de capitais e fusões e aquisições por exemplo.

Que riscos vê para as empresas no âmbito da transição climática?

Existem riscos a vários níveis, e diferentes timings. Para começar, temos os riscos físicos. Estes são aqueles que derivam da exposição de ativos da empresa, como por exemplo as suas instalações físicas, a fenómenos relacionados com as alterações climáticas. Além do aumento das temperaturas médias, existirá uma importante subida do nível dos mares, bem como um aumento dos chamados eventos extremos (grandes incêndios, secas, cheias, furacões e outros) que têm vindo a aumentar. Como resultado, sabemos já que vários ativos terão de ser descontinuados, ou que vai aumentar exponencialmente o seu custo operacional.

Por outro lado, existem os riscos de transição. Que tem várias componentes e fontes, tais como evolução de regulação, tecnologia, perceções de risco, ou alterações no comportamento dos consumidores. Algumas empresas e indústrias estão mais bem posicionadas do que outras para uma economia de baixo carbono. Como consequência, o preço que os investidores estão dispostos a pagar por diferentes ativos está a mudar. Bem como o risco que lhes atribuem.

E oportunidades?

Existem importantes oportunidades para as empresas que souberem abraçar corretamente o desafio. Como, por exemplo, a entrada em novos mercados, cadeias de valor mais resilientes, resposta adequada aos consumidores, economias de custos operacionais, capital adicional para crescimento e expansão, melhorias reputacionais e na perceção de valor de marcas, e mitigação de riscos.

Estas ferramentas obrigam as empresas a melhorar o seu desempenho ambiental. Esta é uma das faces positivas da mudança?

A preocupação com as alterações climáticas deixou de estar confinada à comunidade científica e está hoje alargada a variados círculos. Chamadas para ação face à crise climática vêm dos diferentes stakeholders das empresas (clientes, funcionários, etc.), líderes mundiais, reguladores, acionistas e investidores financeiros.

As empresas mais avançadas perceberam já que este tipo de ferramentas pode ser uma fonte de vantagem competitiva importante. Um exemplo claro é o uso de instrumentos financeiros que reduzem o seu custo de financiamento quando conseguem reduzir as suas emissões de CO2. Neste caso, ao utilizarem este tipo de instrumentos, as empresas são incentivadas a reduzir as suas emissões, o que ajuda a responder ao desafio que temos pela frente. Ao mesmo tempo que reduzem os seus custos financeiros. Isso leva a uma maior procura por instrumentos financeiros relacionados com o clima. As grandes empresas dispõem agora de mecanismos diversos para incentivarem também a sua cadeia de valor, nomeadamente os seus fornecedores, a serem mais sustentáveis. Por exemplo, várias empresas no setor automóvel ou distribuição, estão a exigir (com um plano de incentivos) que os seus fornecedores sejam mais sustentáveis.