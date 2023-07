Carlos Cortes diz que Ordem vai apostar na criação de um Gabinete de Apoio ao Médico para tratar as questões do assédio e outras.

Os dedos de uma mão são suficientes para contar o número de queixas por assédio laboral que entram por ano nos três Conselhos Disciplinares da Ordem dos Médicos. Os dados disponibilizados ao DN indicam que, no Conselho da Região Norte, em 2022, entraram dois processos, que foram arquivados, e que em 2023, outros dois, ainda a decorrer. No Conselho da Região Centro, em 2022, havia apenas um processo a decorrer e este ano ainda não entrou nenhum. No Conselho do Sul é o que tem mais, quatro processos e uma queixa em 2022, e um processo e uma queixa este ano.

Mas o bastonário Carlos Cortes assume ao DN que "tais dados não representam a realidade". Porquê? Ele próprio diz: "Os médicos habituam-se a resistir a situações adversas e há muito menos queixas em relação ao número de casos que existem no terreno. Só eu, de modo informal, tenho mais conhecimento de situações do que aquelas que chegam a queixas. Portanto, a dimensão do problema do assédio laboral é muito superior àquilo que efetivamente acaba por ser registado em termos de queixas dentro da Ordem dos Médicos".