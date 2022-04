Número de mortes em março aumentou 11,9% face a 2021

O número de mortes em Portugal aumentou 11,9% em março, face ao mesmo mês do ano passado, totalizando 10.754, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as estatísticas vitais, que reportam dados mensais, morreram em março de 2022 mais 92 pessoas do que em fevereiro.

Em relação ao mesmo mês de 2021, morreram mais 1.144 pessoas (+11,9%). "O número de óbitos devido a covid-19 ascendeu a 644, representando 6% do total de óbitos", segundo os dados do INE.

Relativamente a fevereiro de 2022, o número de óbitos devido a covid-19 diminuiu (menos 470). Face a março de 2021, morreram mais 142 pessoas por esta causa.

Já os nascimentos, em fevereiro de 2022, aumentaram, com 6.088 nados-vivos registados, um aumento de 6,2% relativamente ao mesmo mês de 2021.

O saldo natural foi -4.558, "desagravando-se relativamente ao período homólogo de 2021, quando o valor foi de -7 027.

Portugal celebrou em fevereiro deste ano, 1.401 casamentos, "correspondendo a 7,9 vezes o número de casamentos realizados no mês de fevereiro de 2021 (+1 224 casamentos)".