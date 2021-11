Número de internados em UCI estabilizou apesar do crescimento de novos casos

O número de internados em unidades de cuidados intensivos (UCI) não tem sofrido grandes alterações apesar do crescimento de novos casos de covid-19 no país não só em termos globais mas também no grupo etário de pessoas com 65 ou mais anos, revela o mais recente relatório de monitorização das linhas vermelhas para a COVID-19 divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde.

De acordo com o documento, a taxa de incidência é agora de 138 casos por 100 mil habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, com "tendência crescente a nível nacional", apesar de nenhuma região apresentar uma incidência superior ao limiar de 240 casos em 14 dias por 100 000 habitantes.

Esta tendência crescente a nível nacional também se faz sentir no grupo etário com idade superior ou igual a 65 anos, cujo número de novos casos de infeção por 100 000 habitantes, acumulado nos últimos 14 dias, foi de 103 casos.

A acompanhar a subida da taxa de incidência está a subida do R(t), que se apresenta com valor igual ou superior a 1 a nível nacional (1,15) e em todas as região. "A manter esta taxa de crescimento, a nível nacional, estima-se que o limiar de 240 casos em 14 dias por 100 000 habitantes possa ser ultrapassado em 15 a 30 dias", pode ler-se no relatório.

No entanto, o número de internados em UCI no continente "revelou uma tendência estável, correspondendo a 25% (na semana anterior foi de 29%) do valor crítico definido de 255 camas ocupadas".

Na última semana, a proporção de testes positivos subiu de 2,8% para 3,4%, com a variante Delta a revelar-se dominante em todas as regiões, "com uma frequência relativa de 99,7%".

"A análise dos diferentes indicadores revela uma atividade epidémica de SARS-CoV-2 de intensidade moderada, com tendência crescente a nível nacional. A pressão nos serviços de saúde e o impacto na mortalidade são reduzidos, mas com uma interrupção da tendência decrescente na mortalidade por COVID-19. O agravamento da situação epidemiológica na Europa e o aumento da intensidade epidémica em Portugal deve condicionar um aumento do nível de alerta do sistema de saúde para aumentos de procura de cuidados de saúde no próximo mês", concluiu o documento.