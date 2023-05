Número de alunos a receber apoio da EPIS nas escolas aumenta em 2022

O número de alunos apoiados pela Associação EPIS - Empresários Pela Inclusão Social aumentou 30% em 2022. Os resultados foram apresentados esta segunda-feira em Assembleia Geral. Segundo a EPIS, estes resultados mostram que se está a conseguir regressar aos padrões pré-pandemia, mas que ainda estão abaixo dos valores médios registados anteriormente.

Os programas EPIS estão presente em 134 concelhos a nível nacional. Os alunos apoiados passaram de 21.074 em 2021 para 27.429 em 2022.

Segundo a EPIS, o aumento do número de alunos apoiados deve-se principalmente ao crescimento dos programas de voluntariado com quadros de empresas parceiras, ao lançamento, no continente, de um projeto-piloto de combate à violência e promoção do sucesso escolar e à expansão do programa Dove - Eu Confiante, em parceria com a Unilever.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os programas de promoção do sucesso escolar do 1º ciclo ao secundário, presentes em 36 concelhos de Portugal, tiveram uma redução ligeira de alunos apoiados, passando de 9.263 em 2021 para 8.922 em 2022.

Os programas em contexto escolar estiveram presentes em 498 escolas de todo o país e quatro ilhas: Faial, Pico, São Miguel e Terceira.

Em 2022, a EPIS atribuiu 163 bolsas sociais a jovens de 56 concelhos do continente e das ilhas da Madeira e de São Miguel, para prosseguimento dos estudos no ensino secundário, licenciatura e mestrado. A Associação promoveu ainda oito estágios curriculares de jovens com planos individuais de transição (PIT), no âmbito da educação inclusiva.

Esta Associação registou ainda o aumento do sucesso escolar dos alunos beneficiários após os impactos negativos da pandemia.

O sucesso escolar dos alunos EPIS do 1º ciclo no ano letivo de 2021/2022 atingiu os 98,9%, mais 0,6 pontos percentuais que no ano letivo anterior. Este foi o segundo melhor resultado desde o início do programa em 2016.

A percentagem de alunos de risco que passaram de ano também aumentou, passando de 95,8% em 2021 para 97% em 2022. Este valor está um ponto percentual acima dos restantes alunos que não são beneficiários do programa EPIS.

O sucesso escolar dos alunos beneficiários do 2º e 3º ciclo e secundários, acompanhados há mais de um ano, atingiu os 86,4%, mais 1,8 pontos percentuais do que em 2020/21.