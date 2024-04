Numa carta, rua ou fábrica. Exército português coordena treino contra "ameaça invisível"

O objetivo deste treino é testar a capacidade do Elemento de Defesa Biológica, Química e Radiológica do Exército Português, em coordenação com 14 entidades nacionais e agentes de proteção civil, na resposta a ameaças radiológicas, biológicas, químicas ou nucleares.