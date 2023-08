Novo patriarca de Lisboa lembra vítimas dos abusos e reforça "tolerância zero"

"Saúdo os irmãos e irmãs vítimas de abusos por membros da Igreja, meus irmãos; partilho da vossa dor e, juntos, vamos prosseguir, com esperança, no caminho da cura total do vosso e nosso sofrimento, da tolerância zero". As palavras são de Rui Valério, as primeiras como novo patriarca de Lisboa, e inserem-se na mensagem que partilhou após ter nesta quinta-feira sido nomeado pelo Papa Francisco para o lugar de Manuel Clemente.

​Quatro dias após a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o Vaticano anunciou a nomeação do até agora bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança para ser o novo patriarca de Lisboa. Rui Valério agradeceu a confiança e lembrou, na primeira mensagem aos fiéis da diocese da capital, os abusos sexuais de menores na Igreja. Situação que antes já tinha classificado, na missa crismal deste ano, perante os capelães militares, como "um autêntico murro no estômago".

"O nosso coração está (...) cheio de amargura. Ao drama da guerra que há mais de um ano envolve a Ucrânia, barbaramente agredida pela Rússia, a Europa e o mundo, junta-se a má nova, agora comprovada com testemunhos e provas, de hediondos abusos molestadores perpetrados por indignos membros da Igreja sobre vítimas inocentes e indefesas", afirmou, na altura, durante a cerimónia na Igreja da Memória, em Lisboa, catedral do Ordinariato Castrense.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Já como sucessor de Manuel Clemente, que esteve à frente do Patriarcado de Lisboa nos últimos 10 anos - a 16 de julho completou 75 anos, idade prevista para a apresentação da renúncia ao cargo -, Rui Valério reforçou a mensagem do Papa Francisco e diz-se apostado na "tolerância zero" face aos casos de abusos.

Na nota do Vaticano, é referido que o Papa Francis "aceitou a renúncia [das funções] de patriarca de Lisboa apresentada pelo cardeal Manuel José Macário do Nascimento Clemente" e "nomeou como patriarca de Lisboa o bispo" Rui Valério, atual bispo das Forças Armadas.

Dom Rui Manuel Sousa Valério, religioso monfortino, até agora Bispo Ordinário Militar de Portugal, sucede ao cardeal Manuel Clemente, nos últimos dias ao lado do #PapaFrancisco durante a #JMJ @patriarcalisboa https://t.co/QniBPBWhE0 - Vatican News (@vaticannews_pt) August 10, 2023

Aos 58 anos, Rui Manuel Sousa Valério, natural da Urqueira, concelho de Ourém, nascido na véspera de Natal em 1964, torna-se no 18º patriarca de Lisboa. Pertence aos Missionários Monfortinos, tendo sido o primeiro padre português daquela congregação a ser ordenado bispo, em novembro de 2018, estando desde então à frente da diocese das Forças Armadas e das Forças de Segurança.

"Disponibilidade total"

Numa mensagem de vídeo, Rui Valério manifesta "disponibilidade total" para a nova missão que lhe foi agora confiada, agradecendo as felicitações que tem recebido.

"Da minha parte, uma disponibilidade total a estar presente, a participar e a partilhar de todos os momentos de vida, de todas as esperanças, de todos os grandes projetos que possamos ter. Um bem-haja e obrigado pelas vossas felicitações e pelo vosso acolhimento", disse o novo patriarca.

Deixou "um agradecimento a Deus, e a Jesus", que "continua a tocar o coração da humanidade inteira, particularmente dos jovens", realçando a "enorme responsabilidade" da sua nova missão.

"Sinto-me feliz, sinto-me alegre, sinceramente, por poder fazer coro com esse sim [dos jovens, na JMJ] no momento em que senti que o Senhor me chama a uma nova etapa e uma nova missão", afirmou na mensagem partilhada no YouTube.

Tendo como lema episcopal "in manibus tuis" (nas tuas mãos), Rui Valério vai tomar posse no dia 2 de setembro, às 11:00, na Sé Patriarcal. A entrada solene tem lugar no dia seguinte, domingo, às 16:00, no Mosteiro dos Jerónimos, como indica o Patriarcado de Lisboa.

Rui Valério irá ser eleito cardeal pelo Papa num Consistório, mas não o próximo de dia 30 de setembro, no qual irá tornar-se efetiva a nomeação para cardeal de Américo Aguiar. Uma vez que é tradição não haver dois cardeais na mesma diocese, o bispo Rui Valério deverá ser eleito cardeal só depois de Manuel Clemente deixar de ser cardeal eleitor aos 80 anos, dentro de cinco anos. O Papa pode, no entanto, decidir antecipar a eleição de Rui Valério a cardeal. De referir que Manuel Clemente foi nomeado patriarca de Lisboa em 2013, mas só em 2015 é que chegou a cardeal, após a morte do cardeal José Policarpo.

Nas palavras que dirigiu à "amada Igreja de Lisboa", o novo patriarca manifestou os três sentimentos que lhe tomaram o coração pelo "chamamento" de um "pobre e humilde servo do Senhor para Patriarca de Lisboa".

O primeiro relaciona-se com "temor e tremor", dando conta de que está "ciente" da sua "fragilidade". "(...) Mas por amor a Cristo e à sua Igreja, na mais estrita fidelidade ao Santo Padre e em espírito de obediência, na graça de Deus e na alegria do Espírito, digo com Nossa Senhora ´Sim, faça-se segundo a Vossa Palavra´".

Aos fiéis falou depois no sentimento que se prende com a "intenção de escutar". "Estamos convocados a escutar-nos reciprocamente, permanecendo e caminhando juntos, ao bom jeito de sinodalidade, para escutar a voz de Deus na Palavra que Ele dirigiu a cada um de nós", declarou.

Por fim, expressou a "alegria do serviço". "(...) A Igreja de Lisboa estará à altura da confiança que Cristo Jesus uma vez mais lhe confiou", assegurou.

"Agradeço ao Senhor a sua confiança", sublinhou o bispo Rui Valério, agradecendo o "encorajamento do Santo Padre", o "apoio" do Núncio Apostólico "e o estímulo e amizade" de Manuel Clemente, com saudações aos bispos auxiliares de Lisboa, Joaquim Mendes e Américo Aguiar.

E, dirigindo-se ao jovens, referiu que não se deve "deslocar o foco" para que se mantenha "viva a chama e a mística" da JMJ. "Para os jovens e com os jovens, somos chamados a ser Igreja missionária e em saída, levando no coração o ardor de chegar a todos", escreveu.

Foi com 11 anos que Rui Valério deu entrada no Seminário Monfortino, em Fátima, onde estudou, tendo em 1984 ingressado no noviciado, em Santermo-in-Colle, Bari, Itália, e feito a primeira profissão religiosa a 6 de setembro de 1985. Cinco anos depois fez os votos perpétuos e, em 1991, foi ordenado padre em Fátima. Estudou Filosofia, na Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma, frequentou Teologia, na Pontifícia Universidade Gregoriana, onde concluiu a licenciatura, em 1992, com a especialização em Teologia Dogmática. Em Leuven, Bélgica, frequentou, entre 1995 e 1996, o curso de Espiritualidade Missionária, no Centro Internacional Monfortino e, na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, em 1997, iniciou o Doutoramento em Teologia.

A sua ligação às Forças Armadas, que agora cessa por via da nova nomeação, começou em 1992, como capelão no Hospital da Marinha, tendo em 2008 sido nomeado capelão na Escola Naval. Passou por paróquias de Castro Verde, na diocese de Beja, e no Patriarcado de Lisboa, tendo também trabalhado, durante alguns anos, na formação dos Postulantes dos Missionários Monfortinos. Em 2016, foi nomeado, pelo Papa Francisco, como "Missionário da Misericórdia", durante o Ano Jubilar.

O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa, agradeceu a Rui Valério "a dedicação constante e qualificada" enquanto bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança e Vigário Castrense, nos últimos cinco anos, tendo transmitido "os melhores votos" para "a nova missão". Nas redes sociais, o primeiro-ministro, António Costa, também desejou "as maiores felicidades ao novo Patriarca de Lisboa."

Ambos deixaram um agradecimento e uma "saudação especial" a Manuel Clemente.