Nove distritos do continente sob aviso amarelo devido ao tempo quente

Nove distritos de Portugal continental estão esta sexta-feira e no sábado sob aviso amarelo devido ao calor e a Costa Sul da Madeira por causa do vento forte informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos da Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Lisboa, Setúbal, Faro, Évora e Beja vão estar sob aviso amarelo entre as 12:00 desta sexta-feira e as 18:00 de sábado devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O IPMA emitiu também um aviso amarelo para a Costa sul da ilha da Madeira devido à previsão de vento forte com rajadas da ordem dos 70 quilómetros por hora nos extremos leste e oeste.

Segundo o Instituto, o aviso de vento vai estar em vigor até às 09:00 de sábado.

PREVISÃO PARA HOJE 09/07 (Continente)

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral Centro até início da manhã e subida da temperatura, em especial da máxima.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado, soprando moderado a forte nas terras altas do Centro e Sul até início da manhã e a partir do meio da tarde e na faixa costeira ocidental.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12 graus Celsius (em Coimbra, Bragança, Porto, Braga e Viana do Castelo) e os 20 (em Portalegre) e as máximas entre os 24 (em Aveiro e no Porto) e os 37 (em Évora e Santarém).

O IPMA prevê para o arquipélago da Madeira períodos de muita nebulosidade e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e nas terras altas até início da manhã.

Está também previsto vento moderado a predominar de nor-nordeste, soprando forte nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, com rajadas até 70 quilómetros por hora.

No Funchal as temperaturas vão oscilar entre os 19 e os 25 graus e no Porto Santo entre os 19 e os 24.

Continente, Madeira e Açores em risco muito elevado de exposição aos UV

O IPMA faz ainda saber que todos os distritos de Portugal continental, o arquipélago da Madeira e as ilhas Terceira e Flores, nos Açores, apresentam hoje um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV).

As ilhas do Faial (grupo central dos Açores) e São Miguel (grupo oriental dos Açores) estão hoje com níveis elevados de exposição à radiação UV.

Para as regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao sol.