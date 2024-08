Nova agência agrava em 33% taxas aos imigrantes atendidos presencialmente

A partir do próximo dia 29, os imigrantes e estrangeiros residentes no nosso país vão poder tratar dos seus vistos e autorizações num organismo não policial, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Vão entrar em vigor novas taxas com descontos a quem trate dos documentos online.