Nos 100 anos da insulina, chega a injeção semanal para controlar a diabetes

Há cem anos, isolava-se pela primeira vez uma hormona que transformou uma doença letal numa, hoje em dia, condição clínica que permite uma esperança e modo de vida perfeitamente normais. A insulina foi nesse ano de 1921 administrada pela primeira vez em animais e, em janeiro de 1922, no primeiro humano. Das dolorosas múltiplas injeções por dia à toma diária atual, a evolução atinge agora um novo pico com um tratamento de administração semanal, que o Infarmed está prestes a disponibilizar em Portugal.

"Já fazemos tratamentos com esquema basal-bólus [administração ajustada fora das refeições e a seguir a estas]. Mas até aqui tinha de ser administrado uma vez por dia. Agora, este tratamento admite administração uma vez por semana. Já está em consideração no Infarmed para efeitos de comparticipação e em breve estará disponível", avança o presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo (SPEDM), Davide Carvalho, sobre mais um novo passo na melhoria das condições de vida dos doentes com diabetes.

O diretor do serviço de endocrinologia, diabetes e metabolismo do Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, sublinha a importância da insulinoterapia, que em cem anos fez que "diabéticos tipo 1 que morriam sem tratamento" passassem a ter "uma esperança de vida praticamente normal".

Mas a atualidade está muito marcada por uma pandemia. "Com a covid-19, corre-se o risco de diminuírem as defesas do organismo, por os glóbulos brancos estarem ocupados, digamos assim", enquadra o médico sobre os principais efeitos da pandemia nos diabéticos, que podem aumentar o risco de complicações crónicas, como a retinopatia, principal causa que pode levar à cegueira, a nefropatia diabética, principal causa de insuficiência renal, ou a neuropatia, principal causa de amputações não traumáticas.

Davide Carvalho faz uma chamada de atenção: "Num estudo que fizemos no Hospital de São João, verificámos que houve uma diminuição de urgências, embora apareçam pacientes mais descompensados e tenha havido a necessidade de internar mais doentes do que era costume, o que chama a atenção para a necessidade absoluta de controlar a glicemia." "Mas gostava de sublinhar uma nota: pelos nossos números do último ano, no Hospital de São João, realizámos mais consultas em 2020 do que em 2019", acrescentou.

Davide Carvalho, presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo © DR

Em fim de mandato na SPEDM, na qual será sucedido pelo diretor de saúde militar do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o brigadeiro-general João Jácome de Castro, líder da única lista que concorreu às eleições por via eletrónica, o atual presidente destaca a comemoração dos 100 anos da insulinoterapia "com uma exposição itinerante iniciada ontem no Hospital Garcia de Orta e que percorrerá todos os distritos do continente e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, terminando em janeiro de 2022".

Entre hoje e domingo, realiza-se virtualmente, através de plataforma digital, o Congresso Português de Endocrinologia, que inclui a 72.ª Reunião Anual da SPEDM.

Cem anos de insulinoterapia

"A insulina foi isolada há cem anos e, pela primeira vez, administrada a animais em agosto de 1921. Em agosto de 1921, a insulina foi administrada de forma experimental a cães tornados diabéticos por pancreatectomia com normalização dos valores de glicemia no sangue. Banting e Best, autores desta notável experiência, receberam o Prémio Nobel da Medicina por esta descoberta em 1923. Em todo o mundo, 2021 será o ano destas comemorações", resume o clínico e também professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

"Em humanos, a insulina foi administrada pela primeira vez em janeiro de 1922", avança Davide Carvalho, referindo-se àquele que foi considerado o primeiro paciente tratado com sucesso com insulina. Leonard Thompson, um jovem de 14 anos com diabetes, recebeu um extrato pancreático produzido por Banting e Best que incorporou algumas das melhorias sugeridas pelo bioquímico canadiano James Collip, a 11 de janeiro de 1922 no Hospital Geral de Toronto (Canadá).

No final desse mês, Collip descobriu um método para produzir um extrato cuja pureza excedia em muito a das tentativas anteriores, permitindo a administração por via subcutânea do extrato nas nádegas de Leonard, que posteriormente injetava diariamente uma média de 85 unidades de insulina.

A hormona de insulina era extraída de pâncreas bovinos e porcinos e assim continuou até à década de 70 do século passado, quando a engenharia genética conseguiu começar a sintetizá-la em laboratório.

Ao longo de cem anos foram múltiplas as formas de administração de insulina, criando um estigma nos diabéticos devido à dor e ao desconforto provocados pelas seringas e respetivas agulhas.

Neste momento, a forma mais popular de administração de insulina são as canetas, algumas já pré-cheias, existindo outros dispositivos que podem controlar não só as doses exigidas pelo metabolismo como os níveis de açúcar.