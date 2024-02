No tempo em que os icebergues visitavam a nossa costa. Portugal na Idade do Gelo

João Zilhão, investigador da Universidade de Lisboa, é autor do livro Portugal na Idade do Gelo - Território e Habitantes, oportunidade para recuarmos dezenas de milhares de anos e descobrirmos um mundo diferente. Icebergues orlavam o nosso litoral, em terra, a população não ultrapassaria os 10 000 indivíduos, numa paisagem de charneca arborizada. Em conversa com o autor, desvendamos o território e as gentes através da arqueologia paleolítica.