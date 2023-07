Um animal robusto, que só de ver mete medo. A sua carne está encouraçada apenas por uma pele dura e de uma cor estranha, escamoso como as patas da tartaruga e resiste a todo o golpe como uma bigorna (...) em cima do focinho tem um chifre afiado para fazer danos. As orelhas são naturais de uma mula e cada pé está adornado com três dedos. As patas são curtas e grossas como as de um boi, e diz-se que faz maravilhas". Giovanni Giacomo Penni, médico florentino, dava nota no seu livreto de 1515 (atualmente à guarda da Biblioteca Colombina de Sevilha) da besta que lhe fora descrita existente no reino de Portugal. Da lusa Lisboa, um rinoceronte indiano partiria nesse mesmo ano a caminho de Roma por mar como oferta ao Papa Leão X. Viagem de má fortuna para o animal, afogado nas águas do Mediterrâneo. Para a posteridade ficou a xilogravura do gravurista e matemático Albrecht Dürer, a de um paquiderme de perfil mítico. No século III, um rinoceronte indiano mostrara-se em Roma. Na Europa dos séculos posteriores desembarcaria uma fêmea de nome Abada, mantida em Portugal entre 1577 e 1588, assim como um exemplar passeado em Inglaterra no século XVII. Contudo, nenhum outro rinoceronte até ao século XVIII, empreenderia viagem como aquela que conheceu Clara, o quinto rinoceronte vivo exibido na Europa. Nos seus 20 anos de vida coube a Clara uma extenuante jornada, da Índia aos portos do velho continente, a que se seguiram caminhos na República das Sete Províncias Unidas dos Países Baixos, Sacro Império Romano, Comunidade Polaco-Lituana, França, Estados Papais, Dinamarca e Inglaterra. Do âmago das selvas do estado indiano de Assam aos palácios reais e imperiais da Europa, Clara inspirou a arte e a ciência e instigou os instintos comerciais do seu detentor. A propósito do rinoceronte-fêmea laboraram-se poemas, cunharam-se moedas e medalhas comemorativas, fabricaram-se bugigangas e concluiu-se novo entendimento sobre uma criatura que de besta fantástica se fez animal vivo perante o olhar humano.

Clara que recebeu o nome em agosto de 1748 na cidade alemã de Würzburg, nascera uma década antes numa latitude e ambiente geográfico distintos. As selvas de Assam, no nordeste da Índia são a casa, desde há milhões de anos, do poderoso rinoceronte indiano (Rhinocerus unicornis) e seus antepassados. Não é de estranhar que a Europa dos séculos XVI a XVIII estranhasse o aspeto primitivo do rinoceronte, de pele coriácea cinzento-escura, profundas pregas, a robustez dos seus 1,7 metros de altura, mais de três metros de comprimento e aproximadamente 3000 Kg de peso no caso dos machos. "Miss Clara" como também seria batizada fora capturada com um mês de idade, após o abate da sua progenitora. Em 1739, foi acolhida no estado indiano de Bengala por Jan Albert Sichterman, diretor da Companhia Holandesa das Índias Orientais. Proteção de pouca dura. No ano seguinte, o animal era oferecido a Douwe Mout van der Meer, capitão do veleiro Knappenhof de partida para os Países Baixos. Para Clara iniciava-se o seu périplo mundial.