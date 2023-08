No final da Jornada, jovens de Monte Abraão dizem: "Vamos trabalhar para a Igreja que o Papa quer"

Foi preciso andar um bom bocado pelo Campo da Graça, no Parque Tejo, até encontrarmos um grupo de jovens portugueses nesta 16.ª edição da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Assim que começamos a descer para lá da barreira de controlo que dava acesso à zona central do parque, as línguas misturavam-se de tal forma que tínhamos de perguntar se eram portugueses. Mas não. Uns falavam o castelhano de Espanha, outros o da América Latina, outros o inglês do Reino Unido, dos Estados Unidos da América, do Canadá, da Austrália ou da Nova Zelândia. Ouvia-se também a língua dos nórdicos, dos polacos, dos croatas e dos ucranianos, como a dos coreanos ou o mandarim dos chineses, que estiveram em Lisboa.

Eram muitos, segundo o Vaticano 1,5 milhões, uns refrescavam-se junto dos bebedouros de água, outros tapavam-se com lona ou outros materiais para se protegerem como podiam do sol e do calor, outros jogavam ou dormiam. Quase à beira da ponte do Trancão, perguntamos a duas jovens, com ar português, "são portuguesas não são?". Elas riram-se: "Não, somos mexicanas, mas aqui atrás são portugueses". Rimos nós. Tantos, ali, ao pé. Vinham da paróquia do Monte Abraão, em Queluz, e só naquele setor estavam mais de 60, entre adolescentes, jovens e adultos. Havia ainda outro grupo noutro sítio, com mais de 40 pessoas. Ao todo, eram mais de uma centena, e a maior parte deles trabalhou durante muito tempo para organizar esta JMJ, como voluntário e agora como peregrino.

Alguns traziam na bagagem uma longa caminhada na Igreja e naquela paróquia - comandada pelo padre Abel, de quem falam muito, e dizem ter sorte em "o ter" - e já a vivência de mais jornadas. Outros tinham na bagagem o regresso à Igreja e à paróquia, de onde saíram depois do Crisma. Mas, agora, e depois desta vivência, todos têm um propósito: "Construir esta Igreja que o Papa Francisco quer". Assumem que é este o trabalho que já tentam fazer na paróquia, mas, agora, e depois das palavras do Papa, ainda o querem com mais entusiasmo.

"Quero ir ao Encontro, procurar a minha vocação"

De terça a domingo, os jovens da paróquia de Monte Abraão viveram a jornada intensamente, na quinta-feira conseguiram entregar a camisola que fizeram para a JMJ ao Papa e, no sábado, tiveram a experiência de viver a Vigília de "forma muito especial". "Foi a concretização de uma ideia que um grupo dos nossos jovens lançou e que a organização concretizou. Foi tudo muito intenso", conta Diana.

Fábio, Diana, Diogo, Mariana e Beatriz são alguns desses jovens. Chegaram ao fim da JMJ cansados, cada um a tentar descobrir o desafio do desconforto lançado pelo Papa Francisco, mas já com algumas certezas do que querem mudar neles próprios, do que querem fazer melhor e do querem da Igreja, que é precisamente o mesmo que Francisco quer. "Este Papa fala para os jovens, conseguiu aproximar muitos da Igreja porque quer a Igreja que os jovens querem", diz Fábio, de 24 anos, que é quase empurrado pelos outros para falar com o DN, mas fá-lo com sinceridade. "Pessoalmente, nesta jornada, estou à procura da vertente vocacional de que ele fala tanto que se tem de ir ao encontro".

O grupo da paróquia de Monte Abraão, em Queluz, reunia mais de uma centena de pessoas, entre adolescentes, jovens e adultos. © Carlos Pimentel Global Imagens

Fábio conta que é formado em Estatística, que já trabalha numa Seguradora e que está a fazer Mestrado em Estatística e Gestão de Informação na Universidade Nova, e que, ultimamente, tem "refletido muito sobre o que é a minha vida profissional. Trabalho em estatística e sinto um pouco aquilo que o Papa mencionou várias vezes, o estarmos muito ligados às tecnologias, porque profissionalmente passo o meu dia completamente orientado para o computador, estando todo o dia sentado, e sinto a falta do toque humano. O Papa fez-me refletir sobre isso e é o que procuro agora, a partir desta jornada: tentar perceber qual é o meu caminho, ir ao encontro de, como ele diz, e descobrir a minha vocação", embora, assuma, "ainda não sei bem como o fazer".

Fábio entrou para a catequese já no quarto ano do catecismo, muito por "força dos meus pais e não necessariamente por gosto". Depois foi desafiado por um amigo, Pedro Jesus, que também ali estava, a fazer dois anos de pré-seminário, no Seminário de Caparide, e, aqui, viveu "uma experiência transformadora, aproximou-me mais de Deus e deixou-me muito próximo da minha paróquia".

Por isso, "só há sete anos é que trabalho ativamente na Igreja". Hoje, trabalha com grupos dos mais jovens e é chefe do grupo de acólitos, que diz ser um "trabalho muito importante. Estamos no serviço ao altar, muito próximos do que é Jesus, do pão que é o corpo e do vinho que é o sangue, e o que tento fazer é explicar aos mais novos, o que é feito na Missa, para que não pensem que é só mais uma forma de passar tempo no fim de semana".

Ao DN, confessa que se não fosse este Papa se calhar não estava ali, "aproximou-me muito mais da Igreja. Ele quer uma Igreja muito mais próxima dos jovens, veio abrir outros horizontes e permitir mais liberdade".

"Não basta ser uma Igreja de jovens, é preciso que os jovens estejam unidos"

Diana, de 27 anos, professora por vocação, de Português, História e Geografia de Portugal, do 5.º e 6.º anos, não duvida que a partir daqui muita coisa vai mudar. "Na nossa paróquia, por exemplo, temos muitas crianças na catequese e muitos jovens nos grupos, que têm vontade de continuar, e esta jornada ainda veio permitir trazer mais alguns jovens que já não estavam envolvidos na Igreja e, neste momento, estão todos aqui. E tenho a certeza que isto vai ser uma ponte ou um impulso para que, no próximo ano pastoral, em setembro ou outubro, sejamos um grupo de jovens unidos, porque não basta ser uma Igreja de jovens. Temos de ser jovens unidos, com o mesmo amor e com a mesma missão, e esta JMJ veio trazer isso".

Diana começou a frequentar a Igreja muito cedo, mesmo antes de ter idade para entrar na catequese. "A minha irmã, que é mais velha, nove anos, tomava conta de mim e levava-me com ela à catequese e até a encontros de jovens. Ela pertencia ao grupo dos Jovens Sem Fronteiras, que é Espiritano. Portanto, quando chegou a hora de entrar na catequese não foi um problema para mim".

Deste grupo com quem o DN falou, Diana é das que tem uma caminhada mais longa ou, como diz, "talvez mais constante, mas, claro, com alguns altos e baixos". Fez a catequese até ao 10.º ano de catecismo, tornou-se catequista e, este ano, "terminei uma caminhada com um grupo de meninos do 10.º ano. Muitos deles estão aqui e isso é um motivo de muito orgulho para mim, porque eu terminei o meu 10.º ano e Crisma, em 2011, e fui para a jornada de Madrid. Tinha 15 anos e foi um dos momentos em que senti mesmo a presença de Deus, que Ele estava ali comigo, e queria muito que eles também vivessem isso".

Diana foi uma das organizadoras da JMJ na sua paróquia e conta que foi "uma caminhada de três anos, desde logo que soubemos que ia ser em Portugal. Começámos por fazer trabalhos para angariar fundos e mais recentemente dedicámo-nos a preparar toda a logística para que a paróquia pudesse receber quase 2500 pessoas. Éramos mais de 100 pessoas e estamos quase todos aqui, desde jovens aos adultos, que são a nossa base".

Daqui para a frente, sabe o que quer, ou melhor o que quer reforçar. "Quando este Papa fala parece que está a falar para mim. Sinto isso. Ele tem uma grande capacidade de comunicar com os jovens e tudo o que diz parece que é para mim, tudo bate certo com a minha vida, e acho que isso também acontece com outros jovens. Esta questão do amor, do olhar pelo outro e a vertente vocacional toca-me muito a nível profissional e pessoal. Trabalho muito com crianças e adolescentes e, por vezes, é muito difícil conseguir um equilíbrio neste mundo, que é de extremos. Portanto, quando o Papa diz que a Igreja é de todos e para todos isto encaixasse totalmente na minha vida profissional e pessoal, onde consigo aplicar muito dos valores que ele quer para a sua Igreja".

Jovens conseguiram entregar a t-shirt da paróquia da Monte Abraão © DR

"Há padres que afastam os jovens da Igreja, nós temos a sorte de ter o padre Abel"

Diogo, de 20 anos, a estudar Engenharia Industrial, no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, também assume : "Todas as palavras que o Papa disse em Portugal fizeram-me refletir, não só na minha vida pessoal, mas, sobretudo, no caminho que eu gostava que a Igreja seguisse. Uma Igreja que se abrisse aos horizontes que o Papa Francisco lançou e não uma Igreja com padres e bispos que contrariam o que ele diz".

Diogo foi dos jovens que fez a sua formação na Igreja do primeiro ao 10.º ano de catecismo. Foi acólito nos seus terceiro e quarto ano e depois catequista, mas em jovem foi ele que escolheu continuar este caminho. Nesta jornada, percebeu que as pessoas, sobretudo os portugueses, não têm a noção de que há tantos jovens na Igreja. Mais agora do que há uns tempos, concorda, mas acredita que ainda pode vir a ter muitos mais.

"A mensagem que a Igreja tem andado a passar é retrógrada. E o que Papa Francisco andou a dizer é que quer uma Igreja de todos, que não estamos sozinhos e que juntos vamos conseguir levar a Igreja para o caminho certo. A Igreja precisa de uma reforma e eu quero contribuir para o que ele disse: "Na igreja há espaço para todos e se não houver façamos que haja!"".

Diogo continua: "Na nossa paróquia temos a sorte de termos o padre Abel, mas há muitas paróquias que não têm padres como ele, é espetacular com os jovens, e isso faz a diferença, porque há padres que afastam os jovens da Igreja". E Diogo diz: "Estou aqui claramente por este Papa".

A partir daqui, Mariana vai sentir que tem umas mãos atrás a empurrá-la

Mariana estudou marketing e trabalha em programação. "Mudei de área por escolha própria", afirma. Tem 25 anos e começou a sua caminhada na Igreja pela catequese, do primeiro ao 10.º ano, mas durante este percurso já era catequista. No ano do Crisma, a paróquia começou a fazer campos de férias.

"Foi um projeto que começou de repente, quase que não sabíamos para o que íamos e estivemos mesmo para não avançar, mas o padre Abel, que nos dá sempre um empurrãozinho, convenceu-nos a fazermos o campo de férias. E foi uma experiência única, porque cimentou o meu lugar na paróquia e num grupo que é muito importante para mim, não só pelos miúdos, mas também pelos monitores", conta.

Mariana continua a trabalhar na paróquia e, no trabalho, muitas vezes tem de responder porque é que "sou uma pessoa alternativa e estou na Igreja?", conta. "Tenho sempre de dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra e disse sempre aquilo que o Papa veio dizer, na Igreja temos de acolher todos, toda a gente merece uma segunda oportunidade".

A verdade, diz, "todas as atividades que faço com a minha paróquia mexem muito comigo. Por vezes, não consigo colocar em palavras o que me fazem sentir e isso já é a resposta a todas estas mensagens que o Papa tem lançado aos jovens".

Mas entristecem-na todas as situações que se foram sabendo ao longo da semana e que "são o contrário do que o Papa diz que quer para a Igreja, um espaço para todos, todos, todos. Somos todos irmãos e só caminhando todos para o mesmo é que conseguimos construir uma Igreja mais justa, não é cada um a puxar para o seu lado. Este Papa é um exemplo e está a tentar agregar, não desagregar, e esta é a posição em que acredito. A partir daqui, "vou sentir que tenho umas mãos atrás de mim a empurrarem-me".

Beatriz tem 15 anos e é das jovens do grupo, passou agora para o 11º ano na escola. Para ela, é tudo novo, mas para já a JMJ já valeu a pena, porque "tenho conhecido muitas outras pessoas e outras culturas, acabando por perceber que, apesar de sermos todos diferentes, todos acreditamos no mesmo. E isso é algo incrível".

O grupo do Monte Abraão chegou cedo ao Parque Tejo no sábado e também foi dos primeiros sair no domingo para seguir para o último encontro com o Papa no Passeio Marítimo de Algés como voluntários".