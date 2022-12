No auge da Guerra Fria, o rasto do Pai Natal passou a ser assunto de ordem nacional

Uma imagem do radar com que a NOAA "seguia" a viagem do Pai Natal.

Leedham Bantock notabilizou-se na canção britânica no final do século XVIII, primeiras décadas do século seguinte. Lenda dos palcos da era eduardiana, o cantor nascido em 1870, acumulou méritos em áreas diversas como a dramaturgia, a representação e uma carreira numa arte nascente na época, o Cinema, onde granjeou fama como realizador, guionista e ator. Nesta última condição, Leedham protagonizou, no início da década de 1910, uma das primeiras aparições da figura do Pai Natal na Sétima Arte. Em Santa Claus, filme de fantasia de 1912, a mítica personagem contracena com a pequena Elsie. A curta-metragem do cinema mudo beneficiou de um avanço tecnológico da época, o Kinemacolor, processo de colorir filmes, utilizado para fins comerciais entre 1908 e 1914. Coube ao mágico e realizador britânico Walter Booth, transpor para cinema, o filme adaptado da peça de teatro Santa Claus, então em cena no Scala Theatre de Londres. Uma adaptação cinematográfica que não regateou créditos à cenografia da época. Santa Claus enreda os protagonistas numa viagem global após a visita do Pai Natal à casa de Elsie. A criança, investida da missão de ajudante do ancião de barbas brancas, embarca rumo a Toyland, num périplo que inclui a visita à corte do Rei Neptuno e uma volta ao globo.

Walter Booth, entre os pioneiros do cinema britânico, magicava um mundo movido a tecnologia. Retratara-o, por exemplo, em 1911, no filme The Automatic Motorist, ao entregar o papel principal da película a um robô motorista a quem é atribuída a missão de conduzir um casal em lua de mel numa viagem planetária e ao fundo do mar. Em 1912, distante do atual mundo digital, Walter Booth não negaria à jovem Elsie, assim como a outras crianças da época, a maravilha de acompanharem num ecrã o percurso do Pai Natal no afã de distribuir presentes em todas as latitudes. Com a década de 1950, o desenvolvimento de meios de comunicação e de campanhas de marketing e de imagem mais sofisticadas, a viagem anónima de Santa Claus tornou-se um assunto público. Atualmente, páginas online de rastreamento do Pai Natal, como o Google Santa Tracker, são devedoras de uma iniciativa nascida no seio de uma organização que não calcularíamos enredada em "perseguições" a Santa Claus.

A 24 de dezembro de 1948, a Força Aérea dos Estados Unidos emitiu um comunicado em tom cordial, imbuído no espírito da época: a rede de radares detetara um trenó não identificado, movido por oito renas, a 4800 metros de altitude. Comunicado que contou com a cumplicidade da agência noticiosa Associated Press. O Pai Natal movimentava-se, então, em direção a sul, proveniente do Polo Norte. A iniciativa natalícia de rastreamento de Santa Claus não teria continuidade nos anos seguintes, até 1954.

O anúncio com o número de telefone para falar com o Pai Natal.

No auge da Guerra Fria nasceu o Comando Continental de Defesa Aérea (CONAD) com o propósito de detetar e retaliar um ataque nuclear surpresa da União Soviética em solo Americano. Fundado pelo Presidente dos Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, o CONAD reunia a força aérea, exército e a marinha, sediado em Colorado Springs, no estado do Colorado. Aí, a 24 de dezembro de 1955, o coronel Harry Shoup não esperaria escutar do outro lado da linha telefónica a voz de uma criança que atendia ao apelo de um anúncio publicitário afixado num espaço comercial local: "Hey, Kiddies! Call me direct on my telefone. Just dial ME 2-6681", incentivava o Pai Natal a que lhe telefonassem para o número indicado. Contudo, a troca de um dígito endereçava a conversa não para os ouvidos pacientes do Pai Natal, mas para os meandros telefónicos da CONAD, concretamente para Harry Shoup. O coronel respondeu afirmativamente à pergunta que lhe era dirigida. Sinais de radar indicavam que o Pai Natal saíra do Polo Norte. Shoup viu no gesto mais do que a resposta a uma conversa pueril permutada através de linhas telefónicas trocadas. Harry encontrou a oportunidade de melhorar as relações públicas da austera CONAD. Em dezembro de 1956, a Associated Press e a United Press International aguardavam novos relatórios da CONAD em nada relacionados com incursões de bombardeiros soviéticos em território norte-americano. O Comando emitia relatório regulares sobre a localização geográfica do Pai Natal identificada nos radares. Uma tradição que se manteve após 1958, ano em que Estados Unidos e Canadá constituem o Comando Norte-Americano de Defesa do Espaço Aéreo (NORAD). Em 1960, o posto de comando do Norte, situado no Quebec, Canadá, dava nota de uma interação com o Pai Natal. Encontro "indubitavelmente amigável".

Atualmente a página online da NORAD Tracks Santa envolve dezenas de voluntários, encarregues de responder a perto de 8,9 milhões de interações (dados de 2019) de utilizadores. Um tráfego proveniente de mais de 200 países e territórios através de telefone, email e acessos ao site. Em 2022, a noradsanta.org acompanhará entre 24 e 25 de dezembro o périplo mundial de Santa Claus. Uma página que também responde em língua portuguesa a todas as questões pertinentes sobre o percurso do Pai Natal: "Começa pelo Oceano Pacífico, na Linha Internacional de Data, e segue para oeste. Historicamente, o Pai Natal visita primeiro o Pacífico Sul, vai para a Nova Zelândia e Austrália. Daí, segue para o Japão, passa pelo continente asiático, cruza África, segue para a Europa Ocidental, Canadá, Estados Unidos, México e para as Américas Central e do Sul".

