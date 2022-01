Níveis elevados e prolongados de stress geram intenso sofrimento psicológico

Se uma pessoa tiver uma doença psiquiátrica prévia, o risco de agravamento dessa doença ou o risco de desenvolver outra patologia é superior com a pandemia.

Problemas do foro mental totalizam 40% dos pedidos de ajuda na Linha SOS Voz Amiga

Os níveis elevados e prolongados de stress a que as pessoas foram sujeitas, quer pela pandemia quer pela crise económica associada, levou ao desenvolvimento de intenso sofrimento psicológico, disse à Lusa a psiquiatra Maria João Heitor.

"Além disso, há alterações neuropsiquiátricas em pessoas infetadas ou que tenham estado infetadas decorrentes do efeito direto do vírus SARS-CoV-2 no sistema nervoso central, ou através da ativação de uma resposta imunológica intensa", afirmou a presidente da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental em declarações por escrito à agência Lusa.

Segundo Maria João Heitor, se a pessoa tiver uma doença psiquiátrica prévia, o risco de agravamento dessa doença ou o risco de desenvolver outra patologia é superior com a pandemia.

Esta situação é confirmada pelo psiquiatra Ciro Oliveira, do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa que assistiu, em quase dois anos de pandemia, ao aumento dos níveis de ansiedade e de depressão, muito ligados ao isolamento, nos doentes.

"O próprio medo causa essa ansiedade e estas situações também podem levar alguns doentes a ter mais uso de substâncias como álcool ou outras drogas", disse, sublinhando que há estudos que apontam para aumentos na ordem dos 20% no consumo de bebidas alcoólicas.

Por outro lado, apontou Ciro Oliveira, alguns estudos também têm revelado algum aumento do pensamento suicida sobretudo nos doentes com patologia mental prévia.

"Tivemos doentes com tentativas de suicídio porque perderam a atividade económica na sua empresa e estavam em situação de fragilidade económica por causa da pandemia", contou o coordenador do internamento de agudos.

Observou-se também nos idosos com quadros demenciais já instalados uma deterioração mais rápida do que aconteceria numa situação normal devido ao isolamento, ao afastamento de família, à falta de estímulo cognitivo e físico, enquanto outras pessoas anteciparam o desenvolvimento desse quadro demencial.

Já nos jovens está a assistir-se a sentimentos de "insegurança, medo, tensão, não apenas em relação à pandemia, mas também pelas crises económicas que se sucedem", disse, por seu turno, Maria João Heitor.

"Há impacto nos estilos de vida, no bem-estar, nos sonhos, e na aspiração para o futuro. Há um 'gap' [intervalo]crescente entre os ricos e os pobres, e uma classe média a empobrecer com o desemprego e o lay-off. Isto é demolidor para as famílias, nas quais alguns jovens estão inseridos, e para a coesão social", declarou.

Os psiquiatras defenderam a necessidade de medidas para mitigar as consequências da pandemia, no âmbito da promoção e proteção da saúde mental.

Para Maria João Heitor, essas medidas passam por hábitos e estilos de vida saudáveis e por haver mais informação, sensibilização e literacia em saúde mental, para que as pessoas consigam identificar quando estão em sofrimento psicológico mais prolongado e intenso e procurem ajuda médica precocemente.

Destacou a importância de uma articulação entre o Serviço Nacional de Saúde e os setores privado e social, advertindo que "a saúde sozinha é insuficiente quer na prevenção quer na prestação de cuidados e apoios".

Maria João Heitor disse ainda ser fundamental a distribuição adequada de recursos multidisciplinares nos serviços de saúde e na comunidade e o alargamento da rede nacional de cuidados continuados integrados de saúde mental para os doentes mais graves.

"A agilização de mecanismos de financiamento e o uso de tecnologias digitais complementares às habituais modalidades nos cuidados de saúde são igualmente medidas necessárias para podermos fazer frente ao aumento da prevalência de doenças psiquiátricas, nomeadamente perturbações depressivas e perturbações da ansiedade", defendeu.

Para Ciro Oliveira, os governos devem investir em campanhas de prevenção e em políticas que sejam "favoráveis a que as pessoas vivam mais apaziguadas, pelo menos".

Defendeu também ações preventivas de psicoeducação para os adolescentes em que, eventualmente, se possam identificar jovens que estão em risco elevado de desenvolver uma doença mental para que possam ser acompanhados mais precocemente.