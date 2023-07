Neonatologia do Sta. Maria encerrada devido a bactéria. 13 bebés positivos estão estáveis

O serviço de neonatologia do Hospital de Santa Maria está encerrado devido a uma bactéria multirresistente, confirmou esta quinta-feira o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), que garantiu que os 13 bebés positivos estão estáveis clinicamente.

"Os bebés positivos estão clinicamente estáveis e o Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos do CHULN está a acompanhar a situação de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde", adiantou à Lusa o centro hospitalar.

Segundo referiu, o serviço de neonatologia do hospital está encerrado para novas admissões e os bebés "não foram nem vão ser transferidos" para outros hospitais.

"A resposta nesta área é assegurada por meios internos do CHULN e através de articulação com a rede durante os procedimentos de boas práticas necessários para resolver a situação", garantiu.

Segundo o site do Expresso, a bactéria foi detetada há alguns dias e propagou-se. "Por serem crianças muito pequenas, com hospitalizações longas, as admissões só deverão ser reabertas dentro de semanas ou até meses, quando as salas estiverem completamente livres da bactéria permitindo o internamento de bebés sãos", explicou um especialista do hospital ao semanário.

O serviço de neonatologia do Santa Maria, na sequência deste caso, não vai acolher mais bebés e os partos de prematuros deverão ser desviados para outras unidades, nomeadamente o Hospital São Francisco Xavier.