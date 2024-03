Narcotráfico. 39 funcionários de portos e aeroportos detidos em três anos

O tráfico de droga é uma das mais graves ameaças à segurança que a Europa enfrenta atualmente, e a situação está a agravar-se. As redes criminosas recorrem à violência extrema, à intimidação e também à corrupção de funcionários do portos e aeroportos de destino da droga. Em Portugal, as autoridades sentem a "pressão" a aumentar. "Isto é uma praga", diz o diretor da Unidade de combate à droga da PJ.