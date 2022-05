"Não vou mais ceder", o grito das mulheres numa canção

Um grupo de mulheres músicas juntou-se para escrever uma canção que querem transformar em marcha contra a violência doméstica e pelo empoderamento da mulher. Matriz é o seu nome, palavra de origem latina e que quer dizer "fêmea, reprodutora e útero", estereótipos que querem ajudar a desconstruir. Mas também quer dizer "causa". O tema é lançado hoje, Dia da Mãe e Dia do Trabalhador.

"Escolhemos o Dia da Mãe, porque se espera-se que a mulher seja mãe e esse papel, muitas vezes, não é partilhado. Trabalho com crianças e são sempre as mulheres que lá estão. E, no Dia do Trabalhador, porque há discriminação salarial entre homens e mulheres, além de que as mulheres têm grande dificuldade em conciliar a vida profissional e familiar", justifica Tatiana Salgado, 25 anos, produtora de música e autora da ideia.

Música conta a história de uma jovem que foi mãe aos 19 anos de idade e está relatada no videoclipe © Direitos reservados

O videoclip que dá corpo à canção parte da história verídica de uma mulher, vítima da violência do namorado, que se vê grávida aos 19 anos e sem alternativas. A letra inspira-se em muitos momentos de violência, com a vítima a dizer "Não vou mais ceder".

13 234 vítimas pediram apoio à APAV e 78% são mulheres

Nove mulheres, músicas na área do jazz, compuseram e trabalharam o tema. Cantam Joana Domingues e Matilde Sátira. Explicam na apresentação do projeto: "Esta música é intervenção, um grito de liberdade e uma marcha de encorajamento, transmitida da forma crua com que deve chegar a quem precisa de a ouvir. Introduz-nos imediatamente a um cenário de tristeza profunda, de manipulação emocional para que, só de seguida, se manifeste a força e a coragem para se ser mais, ser-se feliz. Não só por si, mas pelo filhos que crescem submetidos a algo que não merecem viver. A arte tem, também, um papel social".



Por isso lançaram um crowdfunding (coleta online) para angariar 500 euros e financiar o projeto. Em menos de 48 horas tinham mais de metade do dinheiro e acabaram por conseguir na totalidade. Entre os subscritores estão Filipe Melo, músico, realizador e autor de banda desenhada, e a UMAR (União de Mulheres Alternativa e Reposta). Resolveram alargar a divulgação à sociedade, sobretudo às mulheres que sofrem de violência, de desigualdades e de estereótipos, uma grande maioria.

Imagens do papel que se espera de uma mulher do videoclipe © Direitos reservados

"Matriz é um projeto desenvolvido por uma rede de mulheres músicas contra a violência doméstica e de desconstrução do papel das mulheres", explica Tatiana Salgado, que também participou na composição e arranjos e fez a produção. A história que se conta é a da sua irmã, hoje com 24 anos, e com uma filha de cinco. Estiveram envolvidas 20 pessoas no total, incluindo os participantes no videoclip.

"Com a reação ao crowdfunding tivemos 100% a certeza de que valia a pena avançar. A ideia é que possa ser uma marca para chegarmos às pessoas, principalmente às que sofrem de algum tipo de violência e que seja uma ajuda para se libertarem. E, também, para que quem conhece estas situações as possa denunciar", sublinha Tatiana, que gere a associação Camaleão, produtora musical .

O futuro da iniciativa dependerá da resposta que tiverem do público, sendo que nenhuma porta está fechada "para esta causa".

