"Não queremos fazer mais horas extras para estarmos saudáveis a tratar dos doentes"

João Oliveira é internista em Lisboa e já fez mais de 600 horas extraordinárias até fim de setembro. Sandra Hilário é cirurgiã em Leiria e já vai em mais de 400. Assumem viver em estado de exaustão, apesar de a medicina ser uma paixão e o SNS uma missão. Na semana em que o ministro aceitou voltar a negociar com os sindicatos, ambos dizem que "é hora do basta", porque não se vê "luz ao fundo do túnel".