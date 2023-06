O Sindicato de Jogadores tem recebido denúncias de exploração e tráfico de seres humanos? Como procede e que tipo de ajuda disponibiliza?

Desde 2015 que o Sindicato chama a atenção para o aumento do número de casos e faço questão de denunciar publicamente, dando mesmo rosto ao problema, com vários jogadores a contarem a sua história publicamente. Os jogadores pedem ajuda em absoluto estado de desespero, após terem sido abandonados ou estarem a viver em condições indignas. Sempre procurámos garantir uma resposta célere, acionar as entidades competentes e prestar apoio jurídico, desde logo apresentando uma queixa-crime. Quando não existem condições para o jogador permanecer em Portugal, temos garantido alojamento, alimentação e na maioria dos casos custeamos o retorno ao país de origem em segurança. Nas situações específicas de tráfico de seres humanos, contamos com o apoio da equipa multidisciplinar da rede de apoio a vítimas de tráfico, que nesse caso se encarrega de proteger e acompanhar as vítimas, através do protocolo estabelecido para o efeito.