Mulher morta a tiro por homem na Maia

Uma mulher foi morta a tiro esta terça-feira à noite em Pedrouços, no concelho da Maia, por um homem que tentou depois suicidar-se e ficou gravemente ferido, adiantou à Lusa fonte da PSP do Porto. Segundo o Jornal de Notícias, o homem acabaria por morrer.

O alerta para o incidente foi dado pelas 22:30 desta terça-feira.

Fonte do Comando Distrital da PSP do Porto referiu à Lusa que o homem, depois de matar a mulher, tentou suicidar-se com a mesma arma de fogo e ficou gravemente ferido.

O homem foi transportado para o hospital em estado muito grave, acrescentou a mesma fonte, sem confirmar o grau de parentesco entre as vítimas.

De acordo com o Jornal de Notícias, o homem que matou a ex-mulher com uma espingarda acabaria por morrer.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária, adiantou ainda a fonte da PSP.