Mulher morre atropelada por automóvel no IP2 no concelho de Beja

Uma mulher morreu hoje de madrugada atropelada por um automóvel, no Itinerário Principal (IP) 2, entre Beja e Castro Verde, no Baixo Alentejo, revelaram fontes da Proteção Civil e da GNR à agência Lusa.

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o atropelamento mortal, com alerta às 05:15, ocorreu ao quilómetro 363,4 do IP2, na área geográfica da União das Freguesias de Albernoa e Trindade, neste concelho alentejano.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Territorial de Beja da GNR disse que a vítima mortal é uma mulher, referindo, porém, que a sua identidade ainda não foi apurada devido ao estado em que ficou o corpo.

Segundo a fonte do CDOS de Beja, a vítima teve morte imediata e que o IP2 chegou a estar cortado ao trânsito para a limpeza da via.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Beja e a GNR, com um total de 13 operacionais, apoiados por sete veículos.