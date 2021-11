Mulher de Rendeiro diz que o marido está na África do Sul

João Rendeiro estará na África do sul, revelou esta quinta-feira a mulher do próprio, quando foi interrogada pela juíza de instrução criminal, de acordo com a RTP.

A declaração de Maria de Jesus Rendeiro valeu-lhe a prisão domiciliária, uma vez que se não tivesse colaborado com as autoridades teria ficado em prisão preventiva.

Maria de Jesus Rendeiro foi detida no âmbito da operação D'Arte Asas dirigida pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal e executada pela Polícia Judiciária.

A mulher de João Rendeiro era fiel depositária dos quadros arrestados ao ex-banqueiro, considerando o tribunal que esta sabia das falsificações e do desvio das obras.

O antigo presidente do Banco Privado Português (BPP) João Rendeiro, condenado no final de setembro a três anos e seis meses de prisão efetiva num processo por burla qualificada, está em parte incerta após ter fugido à justiça.

O colapso do BPP, banco vocacionado para a gestão de fortunas, aconteceu em 2010, já depois do caso BPN e antecedendo outros escândalos na banca portuguesa.

O BPP originou vários processos judiciais, envolvendo burla qualificada, falsificação de documentos e falsidade informática, bem como processos relacionados com multas aplicadas pelas autoridades de supervisão bancária.