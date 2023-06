Normalizada circulação ferroviária na linha de Sintra após atropelamento mortal

A circulação ferroviária no sentido Sintra-Lisboa já foi restabelecida, depois de ter estado interrompida devido a um atropelamento mortal na estação da Amadora, disse à agência Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

Segundo a mesma fonte, a circulação ferroviária na linha de Sintra ficou normalizada a partir das 13:30.

A circulação ferroviária no sentido Sintra-Lisboa estava interrompida desde as 11:46, depois de um comboio ter colhido mortalmente uma mulher de cerca de 40 anos, segundo adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Grande Lisboa da Proteção Civil.

Notícia atualizada às 15.35.