Mudanças no trânsito em Lisboa começam esta quarta-feira e não têm fim à vista

A partir desta quarta-feira, a circulação rodoviária será interrompida ao trânsito em geral, em ambos os sentidos, na zona ribeirinha de Lisboa, entre as avenidas Infante Santo e Mouzinho de Albuquerque, passando este trajeto a estar vocacionado para o trânsito local. Estas alterações, que se devem às obras que estão a decorrer na cidade, ainda não têm data marcada para acabar. Como alternativa, a autarquia sugere que os automobilistas passem a utilizar a chamada 5.ª Circular, percurso que pretende levar o fluxo que atravessa a cidade a usar as vias entre Alcântara e o Parque das Nações.

As "obras estruturais" que levaram a Câmara Municipal de Lisboa (CML) a apresentar estas alterações no trânsito da capital são o Plano Geral de Drenagem na Avenida da Liberdade e Santa Apolónia, a requalificação da Rua do Arsenal e topo norte da Praça do Comércio, a alteração dos coletores da Rua da Prata e da Avenida Infante D. Henrique e ainda a expansão da Linha Verde do Metropolitano. "Estamos num momento em que temos obras seguidas de obras e que são essenciais para a cidade", referiu o presidente da autarquia, Carlos Moedas. "Vamos ter de reduzir o trânsito na Baixa, mas da maneira gradual que eu sempre defendi", acrescentou.

Diagrama das zonas condicionadas © Câmara de Lisboa

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O trânsito entre as avenidas Infante Santo e Mouzinho de Albuquerque será apenas para circulação local, pelo que a CML aconselha a utilização da uma via imaginária denominada 5.ª Circular, que percorre as seguintes artérias: Avenida Infante Santo, Praça da Estrela, Largo do Rato, Rua Alexandre Herculano, Rua do Conde de Redondo, Avenida Almirante Reis, Praça do Chile, Rua Morais Soares, Praça Paiva Couceiro e Avenida Mouzinho de Albuquerque. Assim, quem viajar de Alcântara para o Parque das Nações deverá entrar na Infante Santo, sendo que no sentido oposto tem de apanhar a Mouzinho de Albuquerque.

Na Baixa de Lisboa estarão dedicadas ao trânsito local todas as ruas a partir destes locais em direção à frente ribeirinha: Rossio, praça da Figueira e praça Luís de Camões. O que implica que o trânsito vindo da Avenida da Liberdade deverá inverter o sentido no Rossio, regressando ao Marquês de Pombal, enquanto o proveniente da Avenida Almirante Reis deve fazer inversão de marcha no Martim Moniz ou na Praça da Figueira/Rossio/Restauradores. Finalmente, o trânsito originário do Príncipe Real deverá fazer um desvio na Praça Luís de Camões e seguir para a Calçada do Combro/Estrela.

Mapa geral dos condicionamentos. © Câmara de Lisboa

De referir ainda que, na Baixa, será interdito o acesso a veículos com peso superior a 3,5 toneladas entre as 8.00 e as 20.00 horas e as cargas e descargas deverão ser feitas à noite. No entanto, Carlos Moedas já se mostrou disponível para ver se é necessário alargar este último horário até às 10.00.

Os autocarros da Carris e Carris Metropolitana, veículos de emergência, táxis e bicicletas não vão estar abrangidos por estas restrições, ao contrário dos TVDE e veículos turísticos, que no entanto poderão ser considerados trânsito local se estiverem a realizar um serviço nas zonas onde existem restrições. Na categoria de trânsito local estão ainda quem reside, trabalha ou tem como destino esta zona.

Estas interrupções ao trânsito não estão acompanhadas por bloqueios físicos, com exceção dos cortes nos locais das obras, mas a CML vai instalar sinalização com a indicação de trânsito local na Baixa e na zona ribeirinha, prometendo ainda a fiscalização da Polícia Municipal.

Mapa dos condicionamentos na Baixa. © Câmara de Lisboa

Ainda não há data para o fim destas alterações no trânsito, mas o vereador da Mobilidade, Filipe Anacoreta Correia, adiantou que esta zona "deve ser cada vez mais circunscrita ao trânsito local", sendo que "isto deve ser ainda mais reforçado" quando se fala da Baixa-Chiado, abrindo assim a porta para que algumas destas alterações se possam tornar definitivas, criando assim uma Zona de Emissões Reduzidas (ZER).

Assim que estas alterações foram conhecidas, surgiram várias críticas, a começar pelo presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que considerou "um bocado titubeante" a criação da 5.ª Circular e as alternativas à circulação na Baixa. "Lamento que seja um plano um bocado titubeante, porque nestas coisas da mobilidade é preciso ter coragem para tomar decisões e não deixar isto ao livre-arbítrio do trânsito local, porque toda a gente é trânsito local, portanto sabemos que a certa altura as soluções podem não ser eficazes por causa disso", defendeu Miguel Coelho.

Também a Associação de Dinamização da Baixa Pombalina e a Associação Valorização do Chiado se mostraram renitentes, alertando para o impacto negativo das medidas junto de moradores, comerciantes e empresas. Preocupação partilhada pela União de Associações do Comércio e Serviços. "Terão uma prolongada e profunda repercussão negativa no tecido empresarial da cidade, em particular o das zonas históricas e ribeirinhas, que são nevrálgicas para o setor do comércio e serviços e, consequentemente, para o abastecimento da população residente e visitante", criticou a UACS.

ana.meireles@dn.pt