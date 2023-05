Mudança na lei do tabaco "não é uma política contra quem fuma"

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, disse esta quarta-feira que a mudança da lei do tabaco "não é uma política contra quem fuma" e garantiu que os rastreios ao cancro do pulmão vão avançar este ano.

"O ponto essencial é tratar da redução do fumo do tabaco. O fumo do tabaco não é uma matéria secundária em matéria de saúde pública. A mudança da lei do tabaco não é uma política contra quem fuma", disse Manuel Pizarro quando confrontado pelos jornalistas, no Porto, à margem de uma visita ao Hospital de Santo António, sobre o calendário de rastreios dedicados ao cancro do pulmão.

"Em 2023 vamos começar com as iniciativas de rastreio", avançou o ministro, garantindo que os projetos relacionados com esta área não estão parados.

Admitindo que a mudança da lei do tabaco, é uma matéria que agora, tal como aconteceu em 2007, "tem sempre muitas resistências", Manuel Pizarro referiu que em causa estão dois objetivos: "preservar os que não fumam da exposição ao fumo do tabaco e garantir que as jovens gerações chegam a 2040 como uma geração livre de tabaco".

"Os cancros cuja mortalidade mais aumentou, são cancros relacionados com o consumo de tabaco: pulmão, traqueia e brônquios", disse o governante.

O Conselho de Ministros aprovou na quinta-feira diversas alterações à lei do tabaco, equiparando cigarros eletrónicos ao tabaco normal e criando restrições à venda e consumo.

"O Governo aprovou em Conselho de Ministros uma proposta de lei que dá passos firmes na proteção das pessoas à exposição do tabaco. As embalagens de tabaco aquecido passarão a ser equiparadas ao tabaco convencional, com obrigação de apresentarem as advertências de saúde combinadas e passa a ser também proibida a venda de produtos de tabaco aquecido com aromatizantes nos seus componentes", afirmou Manuel Pizarro, esclarecendo que estas medidas produzem efeitos já a partir de 23 de outubro.

Na conferência de imprensa realizada após o Conselho de Ministros, o governante realçou a necessidade de transposição jurídica de uma diretiva europeia sobre esta matéria e o impulso para "diminuir os estímulos ao consumo" e ajudar os portugueses a "ultrapassar a dependência" do tabaco.

Entre as medidas anunciadas está o "alargamento da proibição de fumar ao ar livre dentro do perímetro de locais de acesso ao público de uso coletivo, sobretudo nos espaços onde estão pessoas mais vulneráveis, sejam equipamentos de saúde ou escolares e a impossibilidade de criação de novos espaços reservados a fumadores nos recintos onde isso ainda é permitido em áreas fechadas".

Para os estabelecimentos que têm os seus espaços adaptados aos procedimentos legislativos que entraram recentemente em vigor, a eliminação definitiva do fumo em áreas fechadas só entra em vigor a partir de 2030, permitindo-lhes recuperar o investimento realizado.