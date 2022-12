MP e PJ fazem buscas no norte em operação conjunta de investigação a fraude na Bélgica

O Ministério Público (MP) e a Polícia Judiciária (PJ) estão a efetuar buscas em várias localidades do norte de Portugal, numa operação conjunta com as autoridades belgas devido a um caso de fraude à Segurança Social naquele país.

De acordo com a nota divulgada pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) do MP, a operação envolve mais de uma dezena de buscas no âmbito de uma investigação na qual estão em causa os crimes de fraude contra a segurança social, de falsificação, de associação criminosa e de branqueamento.

Com base numa Decisão Europeia de Investigação (DEI), o comunicado do DCIAP indica que um grupo de cidadãos portugueses usaria sociedades portuguesas e belgas -- das quais alguns seriam sócios ou administradores -- para "simular o destacamento para a Bélgica de trabalhadores supostamente vinculados às empresas nacionais, mas que, na realidade, estavam afetos às sociedades belgas".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Através desta conduta, a segurança social belga terá ficado sem receber as contribuições de cerca de 1.100 trabalhadores, saindo lesada numa verba superior a 11 milhões de euros.

A nota refere ainda que os suspeitos terão movimentado para Portugal mais de 25 milhões de euros de forma a dissimularem os lucros da atividade criminosa.