Movimento Parar o Gás pinta fachada da sede da Galp em protesto

Apoiantes do movimento Parar o Gás protestaram esta segunda-feira contra o lucro da Galp (881 milhões de euros), pintando a fachada da sede da empresa de amarelo.

"Estão a lucrar às nossas custas e estão a destruir o planeta", diz o movimento em comunicado.

⚠️ ESTÃO A LUCRAR ÀS NOSSAS CUSTAS E ESTÃO A DESTRUIR O PLANETA ⚠️



✊ Esta manhã, apoiantes de Parar o Gás, protestaram contra o maior lucro de sempre da Galp, numa ação que levou resultou na denúncia do crime social que é "lucrar com o sofrimento da população portuguesa". pic.twitter.com/GZPtDTsQTw - Gás é Andar Para Trás! (@GasParaTras) February 13, 2023

A Galp anunciou um lucro de 881 milhões de euros em 2022, quase o dobro de 2021 e um valor histórico. O movimento Parar o Gás considera a Galp uma "empresa criminosa que garante mais cheias e ondas de calor em Portugal tal como o empobrecimento da população portuguesa enquanto os acionistas enriquecem", lê-se no comunicado.

Os apoiantes pintaram a entrada da sede da empresa nas Torres de Lisboa de amarelo como forma de protesto.

O movimento Parar o Gás propõe 100% de eletricidade renovável e acessível a todas as pessoas até 2025 para parar a utilização de gás fóssil e subida de preços.

Com o aumento do preço do gás este ano, as empresas de fósseis por todo o mundo bateram lucros recorde. O comunicado da Parar o Gás enviado às redações refere que "as petrolíferas conseguiram empurrar-nos ainda mais para o colapso climático e encher as carteiras dos acionistas como nunca. A atual crise do aumento do custo de vida é resultado da ganância sem fim destas empresas".