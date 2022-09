Moscas fêmeas tornam-se agressivas na competição sexual

Um estudo publicado esta segunda-feira na Current Biology demonstra que as moscas fêmeas tornam-se agressivas quando há concorrência por potenciais parceiros sexuais.

Cientistas do Centro Champalimaud, descobriram "um novo tipo de comportamento feminino em moscas-da-fruta: a competição sexual agressiva".

As conclusões foram tiradas quando a equipa de cientistas colocou duas fêmeas virgens e um macho. Inicialmente o macho cortejava as duas fêmeas alternadamente, depois quando começou a acasalar com uma delas, a fêmea rejeitada atacou o par.

"Isto é curioso porque quando a situação é inversa - quando dois machos estão na mesma câmara com uma fêmea - ambos cortejam a fêmea, simultaneamente, de forma enérgica. Mas assim que o acasalamento começa, o macho "derrotado" não ataca. Antes continua a cortejar a fêmea, apesar de ela já estar a acasalar com outro macho", explicou Maria Luísa Vasconcelos, investigadora responsável pelo estudo.

A equipa de investigadores chegou à conclusão que para as moscas se tornarem agressivas, as fêmeas tinham que ser cortejadas primeiro. "Se uma virgem entrasse na câmara enquanto o casal já estava a acasalar, ela não atacaria", explicou Miguel Gaspar, aluno de doutoramento do laboratório e primeiro autor do estudo.

As suspeitas dos investigadores foram também confirmadas quando perceberam que a experiência sexual da fêmea também era um componente essencial. As fêmeas que haviam acasalado recentemente não se tornavam agressivas, mesmo que o macho as cortejasse inicialmente.

A equipa descobriu ainda que também o olfato era um fator determinante para a agressão só acontecia na presença de cheiro a comida.

"Sabemos que as fêmeas com experiência sexual se tornam agressivas umas com as outras na presença de comida. Provavelmente porque precisam de alimento para sustentar a gravidez. No entanto, aqui as fêmeas eram virgens. Uma possível explicação pode ser o facto de o acasalamento, num ambiente com comida, ser percebido como propício para uma gravidez bem-sucedida". disse Vasconcelos.

Além disso, a equipa também descobriu que um tipo específico de recetores de odor era crucial para gerar o comportamento. Quando os investigadores bloquearam esses recetores, que detetam a presença de outras moscas, o nível de agressão reduziu significativamente.

Estes fatores contribuem para "reforçar um já robusto conjunto de evidências que mostram que as moscas-da-fruta fêmeas exibem comportamentos ricos e complexos que são sensíveis a estados sociais, ambientais e internos. Agora, podemos fazer uso das amplas ferramentas genéticas e moleculares disponíveis na investigação do modelo da mosca-da-fruta para investigar as bases neurais deste comportamento recém-descoberto", concluiu Vasconcelos.